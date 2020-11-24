中国数字经济规模达和增速居世界前列

报告显示，截至2020年5月底，中国光纤网络全面覆盖城乡，光纤用户占比达93.1%，位居世界第一。中国数字经济总量规模和增长速度也位居世界前列。

据新华社报道，由中国官方举办的世界互联网大会昨日（23日）发布两份报告：《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》蓝皮书。报告指出，中国数字经济规模去年达35.8万亿元（人民币，下同，7.3万亿新元），占GDP比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。

截至2020年5月底，中国光纤网络全面覆盖城乡，光纤用户占比达93.1%，位居世界第一。2019年，中国4G基站总数为544万个，移动互联网接入数据流量消费1220亿GB，居全球第一。5G基站建设数量至今年9月已超过48万个。

报告指出，今年以来，疫情在全球范围内暴发与蔓延，给全球经济社会带来巨大冲击，互联网的重要性越发凸显，数字经济成为对冲疫情影响、重塑经济体系和提升治理能力的重要力量。互联网在复工复产、经济复苏、社会运转中发挥了重要作用。

据了解，蓝皮书由中国网络空间研究院编撰，北京邮电大学、国家工业信息安全发展研究中心等机构共同参与，蓝皮书主要聚焦过去一年来世界和中国互联网发展情况。

据中国网络空间研究院院长夏学平介绍，中国电子商务交易额去年达34.81万亿元，同比增长6.7%，直播电商等新业态爆发式发展，农村电商迅速崛起。同时，今年以来，网上购物、在线教育、在线娱乐、远程办公等线上需求增长较快，服务业数字化水平加速提升。