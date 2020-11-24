英国拟明年对华为实施设备安装禁令

据知情人士称，英国正在考虑最快于明年对中国电信设备制造商华为实施5G设备安装禁令，以安抚那些推动对华为收紧限制的英国议员。

根据彭博社报道，英国首相约翰逊所属保守党的议员正在要求对使用华为5G设备的公司收紧规定，以作为支持下周让议会审议的电信安全立法的部分条件。此前，议会只要求电信公司在一项定于2027年生效的全面禁令之前更换华为5G设备。

网络供应商们一直在囤积华为制造的零件，同时采购替代产品。据了解公司计划的人表示，这些零件的安装禁令提前，可能会增加诸如英国电信和Vodafone等公司的成本，它们将被迫加快自己网络的零件更替。

一名要求匿名的知情人士说，新提案将使禁令最快于明年9月生效。英国已经对电信公司购买华为设备设置了限制，并将于12月之后开始实施。

英国今年1月允许华为在5G网络领域发挥有限的作用，这引发了英国议会的反对。在美国5月实施的制裁影响到华为的供应链之后，约翰逊在7月改变了立场。英国官员表示，这一变化意味着他们不再保证这家中国公司产品的安全。

目前的电信法案草案赋予政府暂停针对华为的权力，但没有规定期限，也没有提到任何公司的名字，这激怒了那些希望对华为做出坚定行动的潜在保守派反对派。

另外，英国政府还建议立法，规定如果电话公司违反新的电信安全规则，包括即将实施的禁止在5G网络中采用华为设备的禁令，将被处以高达销售额10％或每天10万英镑（17.87万新元）的罚款。

英国数字化、文化、媒体和体育部在一份声明中表示，“电信安全法案”旨在监督5G移动和光纤网络，将涵盖处理互联网流量和电话的电子设备和软件 。

声明说：“这将是保护英国免受国家行为者或罪犯发起的敌对网络活动的重要一步”，“在过去两年中，政府已将一系列网络攻击归因于俄罗斯和中国，以及朝鲜和伊朗的行为者。”

