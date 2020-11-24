据悉成都大学毛洪涛事件的调查即将有初步结论

消息人士透露，备受关注的中国成都大学时任党委书记毛洪涛自杀事件，成都市组成的调查组已形成初步结论，调查结果将择期公布。

据经济观察网报道，消息人士告诉记者，成都市委教育工委书记兼成都市教育局党组书记、局长刘强，很快被任命兼任成都大学临时党委书记。成都大学10月19日召开干部大会宣布，刘强正式兼任该校党委书记。

记者通过电话及手机短信等方式，向成都市委教育工委书记，成都市教育局党组书记、局长，兼成都大学党委书记刘强进行求证，但尚未收到任何回复。

时任成都大学党委书记毛洪涛10月15日在个人微信朋友圈留下“绝笔信”后“失联”。他的遗体隔日在其所附近的江安河温江段一河道内被找到。警察现场勘验，初步判断其为溺水身亡，排除刑事案件。

在毛洪涛的“绝笔信”中，被他多有控诉的成都大学校长王清远，随后“沉寂”了一段时间，在11月初回归公众视野。

成都大学网站11月9日以《学校组织开展九寨沟县定点帮扶工作》为题，报道了王清远6日至8日率队前往四川九寨沟县开展定点帮扶工作一事。这是10月15日毛洪涛事件之后，成都大学官网上首次关于王清远校长的报道。

成都大学官方网站在11月9日之后又有三次新闻，报道了校长王清远公开出席的其他活动。