加国警方无法解释如何获得孟晚舟住所密码

一名加拿大警官昨天（23日）说，加拿大警方已获取进入华为首席财务官孟晚舟温哥华住所的密​​码，而不单是孟晚舟电子设备的密码。辩护律师指警方获取电子设备密码的做法侵犯了孟晚舟的权利。

据法新社报道，加拿大联邦警官达利瓦尔（Gurvinder Dhaliwal）在加拿大法庭上作证时说，他从一名加拿大皇家骑警警官获得保安密码，但说：“我不知道他从哪里拿到的。”达利瓦尔在孟晚舟引渡案中负责保管证据，并在前年的逮捕行动中提供协助。

美国指控孟晚舟（48岁）误导汇丰控股并诱使汇丰进行与伊朗有关联的交易，导致银行面临违反制裁规定的风险。加拿大当局应美国的要求，前年12月在温哥华机场逮捕孟晚舟。本月的引渡案听证会已传召涉及逮捕行动的警员和海关人员供证。

达利瓦尔在庭上称，他在孟晚舟被捕三天后，收到另一位加拿大皇家骑警警官本·张（音译，Ben Chang）发来的电邮。本·张要求达利瓦尔获取孟晚舟的电子设备序列号和识别码，并将之传给美国联邦调查局。

孟晚舟的代表律师原本要求本·张以证人身份作证，但被本·张回拒。代表律师认为，此举“令人担忧”并会产生“后果”。

此后，尽管张的辩护律师被孟的辩护律师要求作证，但他拒绝作证，他们称此事“令人担忧”并带有“后果”。

孟晚舟曾在严格的保释条件下，在上述住所住上几个月，之后搬到她拥有的另一座更大的温哥华住所。

孟晚舟的代表律师辩称，加拿大因孟晚舟被拘留、搜查和审讯数小时，而侵犯了孟晚舟的权利。加拿大一直否认他们滥用了孟晚舟的权利。引渡案定在明年4月结束。