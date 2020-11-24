【图集】山寨版天安门十余处 中国多地现高造价仿建热潮

中国一些地方近年出现规模庞大的复建仿建文物，其中不乏粗制滥造、讹传历史者借假生财，甚至打着真文物的名号建成景点吸引游客。业内人士认为，这些复建仿建文物缺少文化内涵、资源浪费巨大，还可能因传播失真信息造成不良文化影响。

据新华社主办的周刊《瞭望》微信公号报道，江西省南昌市就有一段仿造长城，其上还有垛口、烽火台，与北京八达岭长城外观极为相似，这位于当地溪霞怪石岭生态公园景区。

江西省南昌市的仿造长城。（互联网）

该景区负责人介绍，2012年景区开始筹划建设这一观光长廊。记者发现无论是在其推介短片还是景区官网介绍中，这一景点都主打长城的“擦边球”，称“北有八达岭、南有怪石岭”。

无独有偶。位于安徽省安庆市太湖县的五千年文博园是国家4A级旅游景区，其间由上千个水泥制成的“兵马俑”组成的军阵，与位于陕西省西安市临潼区的秦始皇帝陵博物院兵马俑坑有较高相似度。而2019年，陕西盛唐时代古建筑工程股份有限公司等机构称其将在陕西省大荔县启动“大明宫复建工程”，以3.23平方公里的营建规模和1∶1的建筑比例复建大明宫，还将启动唐长安城缩建工程。该项目随后被紧急叫停。

位于安徽省安庆市太湖县的上千个水泥制成的“兵马俑”军阵。（互联网）

记者调查发现，近年来不仅大型单体文物的复建仿建时常可见，一些重要历史文化遗迹、世界文化遗产也成了复建仿建对象。不仅天安门、故宫、长城、兵马俑等被复建仿建，而且埃及金字塔、埃菲尔铁塔、狮身人面像等一些国外著名景点也都可以在中国找到“复制品”。仅山寨版“天安门”就多达十余处。

陕西宝鸡五丈原有一座酷似“天安门”的大门楼，被网友称为山寨版“天安门”，是当地一家企业为自己工厂重修的东大门。（互联网）

山寨文物还迈出了中国国门。例如2017年，欧洲某国举办展览，称“引进了170座兵马俑全尺寸复制品”。北京德恒（西咸新区）律师事务所合伙人吴凤说，作为世界文化遗产，中国对秦始皇兵马俑保护负有国际法上的义务。对兵马俑的复制行为破坏了兵马俑作为世界文化遗产的完整性，同时也违反了《保护世界文化和自然遗产公约》以及《世界文化遗产保护管理办法》的相关规定。

记者采访的多位文博、旅游行业专业人士认为，中国旅游市场的持续增长和文博热的兴起，间接催生了这些山寨文物，它们以旅游开发为名一再出现，不断引发质疑。不少山寨文物造价高昂浪费巨大，破坏了当地原有的自然与文化风貌。溪霞怪石岭生态公园的“长城”全长超4公里，建设耗时五六年，投资超1亿元。

溪霞怪石岭生态公园的仿建长城。（互联网）

有的仿建文物引发来自海外的法律诉讼，影响中国国家形象。河北省一处创意园曾建山寨版“狮身人面像”，因埃及文物部门的强烈反对而被拆除。

一些仿建文物因粗制滥造，对历史文化进行错误解读，造成不良文化影响，粗制滥造的仿制品因信息失真，扭曲了历史传承。

复旦大学文物与博物馆学系教授杜晓帆认为，照抄、照搬只能复刻文物的表形，并不能外化文化遗产的内涵和文化底蕴，一些地方通过复建文物走发展旅游的“捷径”，不仅不可持续，还会造成公共资源的浪费，误导公众对文化及文化遗产的认知，严重制约本土特色文化旅游的发展。

江西财经大学江西旅游发展研究中心副主任曹国新告诉记者：“虽然可以节省一定的设计费用，但从经营状况来看，大部分山寨景区的热度只是昙花一现。”曹国新指出，当前中国的旅游资源产权制度尚不完善，风景名胜区外观设计方面的知识产权保护相关法律法规也不够健全，这是山寨文物频现的原因之一。

一些专家学者认为，还需完善文物仿制相关的法律法规，通过细致、可操作的实施细则，解决文物保护执法中遇到的现实问题。