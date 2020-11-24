教宗首度公开称新疆维吾尔人为“受迫害的人”

教宗方济各（Pope Francis）在他的一本新书中，首度将中国的维吾尔穆斯林称为“受迫害的”人。他在这本下月即将上市的书中表示，自己时常想到被迫害的族群，像“罗兴亚人”和“可怜的新疆维吾尔族人”。

根据路透社报道，在这本名为“让我们梦想:通向更美好未来的道路”的书中，方济各和他的英文传记作家伊凡里(Austen Ivereigh)合作，谈到了在疫情结束后解决不平等问题所需要的经济、社会和政治变革。

教宗在书中一个章节呼吁各界关注被边缘化的族群，并感慨说：“我时常想到那些遭压迫的人们：罗兴亚人（Rohingya）、可怜的维吾尔族人（poor Uighurs）、雅兹迪人（Yazidi）。”他还谈到了在伊斯兰国家被迫害的基督徒。

尽管教皇之前曾谈到逃离缅甸的罗兴亚人，以及伊拉克伊斯兰国杀害雅兹迪人，但这是他第一次提到维吾尔人。

中国政府被指控在新疆以“再教育营”等手段迫害穆斯林维吾尔族，引起国际社会关切，但教宗过去从未公开声援这个群体，被解读为教廷不愿触怒中国从而影响中梵续签主教任命协议。

北京方面否认了上述指控，称其企图抹黑中国，称这些训练营是职业教育和培训中心，是反恐和去激进化措施的一部分。

在梵蒂冈上月召开的一次会议上，美国国务卿蓬佩奥抨击了中国对待维吾尔人的方式。

而中梵在上月确认续约后，教宗在下月上市的新书中就首次提出了对新疆宗教自由与人权的关切。

