台媒：布林肯获提名任美国务卿 料续挺台湾国际参与

美国总统当选人拜登在当地时间昨天（23日）提名前副国务卿布林肯出任新一任国务卿。台湾媒体报道，布林肯过去批评世界卫生组织排除台湾，也赞许台湾松绑美猪美牛进口，上任后预料将持续挺台国际参与，延续双边经济对话。

据台湾中央社报道，布林肯（Antony Blinken）外交资历丰富，熟稔欧洲事务。 1993年他首度进入国务院任职，担任欧洲暨加拿大事务助卿特别助理。之后他则先后担任时任总统克林顿（Bill Clinton）首席外交政策撰稿人、欧洲事务首席顾问与国安会成员。

布林肯跟在拜登身边近20年，是他最贴身的外交幕僚。拜登担任参议院外交委员会主席期间，布林肯曾任委员会幕僚长；2009年初拜登以副总统之姿首度入主白宫，布林肯则担任他的国安顾问长达4年。

奥巴马（Barack Obama）第二任期间，布林肯先是在2013年升任美国副国安顾问，2015年则获提名担任国务院第二把交椅副国务卿的职位。奥巴马卸任后，布林肯转往私部门发展。拜登今年角逐总统大位，布林肯又回锅担任他的资深外交顾问。

报道称，国务卿掌管美国外交事务，与台湾最息息相关。根据布林肯过去与台湾的接触与相关发言，预料他未来上任后，美台双边往来与本月20日正式启动、由国务院主导的“台美经济繁荣伙伴对话”皆会延续，美方也将持续支持台湾国际参与。

现任台湾总统蔡英文2015年6月以民进党总统参选人身分访美。她当时在国务院与布林肯进行长达约一小时会谈，创下台湾总统参选人与美方官员在国务院内会面首例。

隔年1月，蔡英文当选台湾总统，布林肯同年3月出席华府智库活动时，赞赏台湾人民透过选举，再度向世界展现一个“成熟”、说华语的民主地区，会是什么模样。他随后出席众议院听证会，也在书面证词中表示期待与台湾首位女性总统合作，进一步强化美台关系。

此外，拜登宣布胜选七天后，驻美代表萧美琴致电布林肯，代表台湾政府祝贺拜登胜选。报道称，两人通话时间长达15分钟，可见并非仅是形式上的恭贺。这说明若布林肯顺利接下国务卿一职，美台在外交管道的沟通应能持续保持畅通。

针对台湾国际参与困境，布林肯今年5月接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）专访时说，台湾被世界卫生组织（WHO）排除是件非常不幸的事，此举在政治与实际层面来看都是个“巨大错误”（huge mistake）。

布林肯指出，台湾应对冠病疫情的成功经验与专业知识，对世界来说十分宝贵。他说，希望美国能竭尽所能，确保台湾能参与国际组织。

除了支持台湾国际参与，布林肯也有意强化与台湾经济关系。

今年8月底蔡英文宣布放宽美猪美牛进口，布林肯当时推文表达肯定。他说，台湾解除美牛美猪贸易障碍，对美国农民、牧主及经济来说都是好的；他并强调：“与台湾建立更强健的经济关系，也有助于美台共享的民主价值及双方对区域和平与稳定的共同承诺。”

中央社认为，整体来说，布林肯若接掌国务院，美台往来虽可能会较目前略转低调，但美国支持台湾国际参与与扩展双边经济合作的努力，力道应该不减。

另据美国全国公共广播电台（NPR）报道，美国候任总统在提名国务卿人选后，须获得参议院确认同意，才能正式生效。