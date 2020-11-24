中国网民回应“延迟退休”：先取消35岁招聘年龄限制

中国面对人口老龄化严峻形势，近日新华社授权发布的《建议》指出“实施渐进式延迟法定退休年龄”。中国网民对此争论的焦点主要集中在：实施渐进式延迟退休之前，是否先取消35岁招聘年龄限制？渐进式延迟退休，是强制实施还是采取弹性化？

根据《中国经济周刊》报道，中国经济学家马光远近日发表言论表示大力支持延迟退休，自己愿意工作至80岁，甚至工作终身。

中国人民大学中国社会保障研究中心副主任杨立雄表示，部分女性50岁就退休，年龄太早，当务之急是应该将男女退休年龄先统一起来。在保持 " 小步慢走、渐进到位 " 的基础上，女性可以稍快一些，男性慢一些。

上述观点得到不少网民支持。目前中国的退休制度，女干部年满 55岁、女工人年满50岁方可退休。

有网民表示，女性50岁，还很年轻，再加上女人的寿命又长，完全可以55岁或60岁退休，现在农村60岁的人大多数都在从事劳动。

马光远还表示，延迟退休确实已经不是讨论要不要的问题，而是已经确定要实施。“面对全球养老金体系面临崩盘的现实，你要么多工作，要么少拿退休金。你不延长退休，以后谁养你，哪里有钱养你？一个讨好老百姓的反对延长说得轻巧，你反对之后没有养老金你养着？”

同时也有网民表示，现在无论是公务员招聘还是企业招聘，35岁都是一道坎，40岁差不多就没有单位要了。在实施渐进式延迟退休方案之前，能否先取消35岁招聘年龄限制，解决好超过35岁就找不到工作的就业难问题。

据统计，2015年至2020年中国国家公务员考试对报考人员的年龄要求，发现近六年的规定非常稳定，除当年的应届研究生（包括硕士及非在职博士生）须在18周岁以上、40周岁以下外，其他人员要求在18周岁以上、35周岁以下。在这个年龄范围内的考生，才可以报考国家公务员考试。

不仅公务员考试，在企业招聘中，无论是国有还是民营，除了特殊职位另作要求，大多数招聘也都限定了35周岁以下。

业内分析认为，在实施渐进式延迟退休之前，需要消除现实招聘中关于35岁年龄要求的制度障碍。从就业歧视上讲，不仅仅是公务员，即使社会上的一般岗位也不能以年龄、性别等对报考应聘者进行区分。从公平的角度，限制报考年龄都有些于理不合。

引发网民争论的另一个问题是，如果实施渐进式延迟退休，是采取强制性还是弹性。

关于延迟退休，其实早在五年前，就已率先在女干部和高知女性群体实施。中组部、人社部2015年就联合下发通知称，党政机关、人民团体和事业单位中的正、副处级女干部，具有高级职称的女性专业技术人员，将年满60周岁退休。通知表示，处级女干部退休年龄延迟，是为了充分发挥女领导干部和女性专业技术人员的作用。

此政策出台后，并未采取“一刀切”的做法，而是在推进中采取一定的弹性。针对达到55岁退休年龄的处级女干部和高知群体，让她们自愿选择是退休还是延迟到60岁。

随着接下来渐进式延迟退休制度的进一步推进，杨立雄预测，达到55岁退休年龄的处级女干部和高知群体，自主选择的可能性比较小，很大可能是按制度规定统一实施。

有网民就此认为，要根据行业特点，不能一概而论，采用弹性退休比较好，是否“到点”退休由自己决定，如果身体好，愿意继续干的再干几年，身体不好或想退的就退。

