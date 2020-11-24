港府反驳英国“半年报告”：指责毫无根据 以偏概全

英国政府向国会提交香港半年报告书，指北京自今年6月起两次违反《中英联合声明》。香港特区政府强烈反驳英国报告的不负责任评论，指责其对若干香港特区近期事态发展作出以偏概全的攻击及毫无根据的指责。

根据《星岛日报》报道，港府发言人指出，“一国两制”至今仍然是确保香港长期繁荣及稳定的最佳制度安排。没有人比中央人民政府更坚定履行“一国两制”。香港近年发生的事件，为“一国两制”方针带来挑战，其中包括充斥反华情绪的“香港独立”和“自决”诉求，以致社会出现了不少破坏社会秩序和危及香港稳定的行为和活动，以去年下半年目睹的情况尤甚。



发言人称，全国人大今年5月28日决定制定有关国家安全的全国性法律，在香港特区的层面上维护国家安全。全国人大常委会于六月三十日通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》（《香港国安法》），获得290多万名香港巿民欢迎，并视之为香港在困难中找寻出路、从混乱中恢复秩序的转折点。诚然，自从《香港国安法》被纳入《中华人民共和国香港特别行政区基本法》（《基本法》）附件三并在本地公布实施以来，在过去的数月，暴力行为已经大为消减，香港人可以再次依法享有基本权利和自由。



发言人表示，​国家安全属于中央事权，无论是实行单一制或联邦制的国家，国家安全立法都是由中央而非地方政府进行。跟英国报告的指控相反，《香港国安法》与《基本法》第23条没有冲突。香港特区仍然需要早日完成《基本法》规定的维护国家安全立法。



此外，基于对特区高度自治的尊重，除少数特定情况外，香港特区对《香港国安法》下的犯罪案件可以行使管辖权：即由香港警务处负责调查及执法、律政司负责检控、由香港独立的司法机构负责审理案件和有关的特区部门执行刑罚，“怀疑英方会否授权其地方政府处理此等危害国家安全的重任。”



发言人提到英国报告还批评特区政府押后立法会选举一年的决定，称这实在令人不禁为英国政府的双重标准而失笑。由于冠病爆发，英国政府在今年3月13日通过援引紧急立法《新型冠状病毒法案》，将原定于今年5月7日举行的英格兰地方选举押后一年。在香港，特区政府考虑到逾300万选民在同一天内到超过600个投票站投票的公共卫生风险后，作出押后立法会选举一年的决定。事实上，香港单日确诊病例数字在公布押后选举决定当天的前一日创下新高，有关数字直至目前仍为香港疫情的高峰。



报告对若干立法会选举参选人和个别在任立法会议员被取消参选或议员资格表示关注，再次显示无视香港的公职人员，尤其是立法会议员，必须按宪制和法律规定履行誓言，效忠香港特别行政区和拥护《基本法》。发言人拍，留意到公职人员宣誓效忠国家制度及拥护国家法例是国际通例，任何违反誓言的行为都不会被容忍。在英国，国会议员若拒绝宣誓效忠英国女王，就不能出任议员。因此，按照法律取消个别人士资格与言论自由或民主进程根本毫不相干。



英国政府近期作出的所谓回应，无论是为打击罪案的移交逃犯协定，以及与中国就英国国民（海外）护照的双边协议，均显然违反其国际义务。强烈反对报告就国际社会的立场作出极为偏颇的陈述。事实上，有超过70个国家在第四十四届联合国人权理事会会议上，表态支持全国人大常务委员会订立《香港国安法》。



发言人指，英国政府是时候尊重守法的香港人对维持繁荣稳定的意愿，以及清楚理解香港会继续凭借其在“一国两制”下的独特地位和优势，在中央政府全力支持下蓬勃发展。

