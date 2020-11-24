港特首：明天发表施政报告 将提出200项新措施

香港行政长官林郑月娥公布，她明天（25日）发表《施政报告》时，会提出200项新措施，但由于公共财政极紧绌，在多项新措施方面，林郑希望透过改革、精简、协同效应，在不动用新资源的情况下，为市民提供更好的服务。

据香港电台报道，林郑月娥今天在出席行政会议前说，各界可在《施政报告》中看到她本月初前往北京、广州及深圳时得到支持的各项措施。

不过，如果香港冠病疫情不能有效控制，林郑月娥担心，这些措施就难以开展，因为香港不能恢复与中国大陆和外地的人流往来，并难以在香港开展活动，也很难推展各项有利民生及经济的措施。

林郑月娥说，过去三份《施政报告》提出700项新措施，当中约95%已完成或按序进行，其余的会加紧赶上，但部分未能做到并非政府可控制，因过去一年立法会议事时间较少，很多时间被用来“拉布”（拖延时间），因此未来一年尽可能争取时间多做工作。

林郑月娥原定10月14日发表施政报告，但在原定日期的前两天突然宣布押。她当时解释，押后是因为需要争取更多中国中央政府的政策支持，并需前往北京与中央部委商讨协调。

据香港01报道，林郑本月初率团前往北京，拜访多个北京部委。政圈预测，这份施政报告可能会有更多惠港政策。

林郑月娥将在立法会发表施政报告，隔天出席答问会。由于绝大多数的非建制派议员已提交辞呈，香港媒体预计，这场问答会将首次不会有泛民主派出席。