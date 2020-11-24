参加“秋斗”被查水表？台前立委批警方造成恐慌

台湾反对进口美国猪肉牛肉的秋斗游行落幕，据报云林县警方在游行前到部分民众家中表示关切。台湾内政部警政署署长陈家钦说，这是基于保护民众善意的行为，盼勿泛政治化。前立委孙大千则批评说，这会造成民众恐慌。

据《联合报》报道，国民党立委陈玉珍昨天（23日）立法院内政委员会质询：“警方是在查水表吗？”陈家钦说，警方是基于维护秩序、保护民众安全的善意立场，盼勿泛政治化。他说，秋斗是全台性集会游行，许多参加民众从其他外县市北上，北市警局要知道，需派多少人力维护现场，并没有恶意。

陈家钦强调，主办单位提出集游申请，警政署绝对尊重，并和负责人协商，包括游行诉求、动员多少人，要到哪个单位陈抗等，以利派警力支援维护现场秩序，不希望被扭曲成民众被查水表，现在警察不可能去介入集会游行。

陈玉珍说，陈家钦把这样的行径视为理所当然，这样的发言根本不符民主自由社会的标准。国民党立委费鸿泰也批评说，警政署的做法是利用警察的力量去“问候”民众，就是吓唬民众。

台湾前立委孙大千在面簿发文说，过去警总的查水表就叫做“白色恐怖”，为什么现在绿营的查水表就叫做“保护民众”？如果想要让北市警局知道，需派多少人力维护现场，为什么不直接请问主办单位，难道询问几位猪农就可以统计出全台参与游行的人数吗？

孙大千质疑说，警方登门查问一位小老百姓是否参加游行，难道不会对他们的心里造成恐慌不安吗？