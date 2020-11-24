台海军澄清：潜舰厂房已建置完成

台湾首艘台造潜舰今日开工，台湾总统蔡英文前往台船主持开工典礼，不过有声音指潜舰台造的专用厂房尚未完工。对此，海军今日（24日）澄清说，此事与事实不符，潜舰台造船段制造厂房建置完成，是开工条件之一，台船公司依约已经符合开工条件。

据《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会日前审查海军预算，有立委指潜舰台造专区应有四栋厂房，但仅一栋厂房与办公大楼完工，而由于立委对于潜舰台造案有诸多讨论，因此相关预算是否删减、冻结，尚待择日商议。

对于潜舰台造厂房尚未完工的说法， 台湾海军指此事与事实不符，潜舰台造是重要政策，在立、监两院委员会的监督下，依计划期程顺利进行。

海军介绍，依据潜舰台造案合约，开工的条件包含三项，分别为船段制造厂房建置完成、试制船段、主次装备合约签署等，目前台船公司依约已完成符合开工条件，并于今日举行开工典礼。

台湾潜舰原型舰今天在台船公司举行动工典礼，除邀请蔡英文亲自主持外，美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰、外国原厂代表等人都已抵达现场，墙上还挂满输出许可及技术文件，象征台湾正式开启潜舰台造时代。

台湾总统府先前形容，潜舰台造计划是落实国防自主、提升国防产业政策重要环节，也是落实台湾防卫战略及建军需求的重要关键。原型舰于24日开工，这代表潜舰台造往前踏出新的里程碑。