港大律师公会批《大公报》漫画传达法官偏袒示威者信息

香港大律师公会批评亲北京报章《大公报》上周刊登的漫画传达法官偏袒示威者的信息，已超越可接受的批评程度，并呼吁律政司审视相关报道是否涉及藐视法庭的行为。

据香港《明报》报道，香港高等法院上周四（19日）裁定，香港警方不展示警员编号的做法违反《人权法》。《大公报》隔天在头版打出“警员不展示编号，高院裁违人权法，暴徒恶晒（全是不好），警察冇人权（没有人权）”的标题，报道内容包括一篇漫画，显示一名手持燃烧弹的示威者在警察前说：“我有法官撑，快啲畀个编号我睇！（快快让我看编号）”

大律师公会昨天在致函律政司的信件中说，这则报道“徘徊在藐视法庭的边缘（hovers on the margins of a contempt of court）”，律政司在法官被攻击时有责任采取行动，应审视报道是否涉及藐视法庭。

公会也在声明中说，对于有传媒及个别人物就该判决，攻击做出上述裁定的法官周家明感到痛心，并强烈谴责针对司法机构及司法人员的攻击行为。

律政司说，社会人士有权在法律容许范围内就裁决或相关事项发表意见或讨论，而对于任何可能构成藐视法庭的行为，律政司会在合适和需要时采取适当跟进。

香港记者协会主席杨健兴认为，大律师公会发声明谴责传媒的做法罕见，相信与近一年司法机构及法官受社会人士攻击有关。杨健兴不评论《大公报》漫画所传达的信息，并说社会自有公论，但认为传媒必须审视内容是否基于事实及言论是否公平，否则会影响传媒公信力。