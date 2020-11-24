民调：台湾人最不欣赏的六都市长 陈其迈第一

台湾民意基金会今天（24日）公布最新民调，其中的“台湾人最不欣赏的六都市长”排名，第一是高雄市长陈其迈，第二是台北市长柯文哲，第三名是台中市长卢秀燕。

据台湾《自由时报》报道，台湾民意基金会董事长游盈隆表示，民调发现，台湾人此时此刻最不欣赏的六都市长依序是高雄市长陈其迈（25.5%）、台北市长柯文哲（24.2%）、台中市长卢秀燕（17.6%）、台南市长黄伟哲（8.5%）、桃园市长郑文灿（2.6%）以及新北市长侯友宜（1.8%）。

游盈隆指出，从交叉分析来看，陈其迈是国民党支持者的眼中钉，是国民党支持者最讨厌的人，柯文哲则是民进党支持者最讨厌的六都市长，民进党支持者最讨厌的市长反而不是国民党籍。

此外，对于谁是台湾人最欣赏的现任六都市长，民调显示，有35%的人最欣赏侯友宜，19.9%最欣赏郑文灿，16.8%最欣赏柯文哲，9.6%最欣赏陈其迈，8.1%最欣赏卢秀燕，2%最欣赏黄伟哲。

游盈隆还说，交叉分析发现，在民进党支持者中有36%的人最欣赏郑文灿，27%会欣赏侯友宜，只有7%的人欣赏柯文哲。

国民党支持者方面，有52%的人最欣赏侯友宜，也有44%的人欣赏郑文灿。

在政党支持度方面，民调显示，在20岁以上台湾成年人中，约31.9%支持民进党，21.2%支持国民党，9.1%支持民众党，6%支持时代力量，4.4%支持台湾基进，约25%是中性选民。

游盈隆说，和上个月相比，民进党支持者减少1.7个百分点。国民党支持者增加4.3个百分点，显示在民进党完全执政下，泛蓝民众又重新集结起来了。