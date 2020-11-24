NASA回应“嫦娥五号升空”：望像美国一样分享探月工程数据

中国今天凌晨用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，正式开启其首次地外天体采样返回之旅。美国国家航空航天局（NASA）随后在推特上称，希望中国和全球科学界分享其探月工程所获得的数据，以增进大家对于月球的了解。

中国官媒“环球时报”官方微博以“中国嫦娥五号成功发射之后，NASA这样‘祝贺’”为题报道了NASA的回应。NASA称，随着嫦娥五号的发射升空，中国开始努力加入美国和前苏联获取月面样本的行列。NASA希望中国能分享其探月工程所获得的数据，就像美国的阿波罗计划和阿尔忒弥斯计划所做的那样。

据此前报道，中国的探月工程一直与多个国家有合作，在之前的嫦娥四号探月任务中，就包含了由荷兰、德国、瑞典、沙特科学家参与研制的四台科学载荷。

而在嫦娥四号发射前，美国国家航空航天局月球勘探轨道器（LRO）团队与嫦娥四号工程团队科学家进行了密切沟通，商讨利用美方在月球轨道运行的LRO卫星观测嫦娥四号着陆，开展科学研究。为此，美方向中方提供了LRO卫星的轨道数据，中方团队向LRO团队提供了着陆时间和落点位置。

中国国家航天局也曾表示，愿与各国航天机构、空间科学研究机构和空间探索爱好者携手合作，共同探索太空奥秘。