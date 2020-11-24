民调：过半受访者不乐见中天关台

台湾民意基金会今日（24日）召开11月全岛性民调发表会，台湾总统蔡英文的声望仍达55%，民众对行政院长苏贞昌的满意度也达51%， 有55%的受访者不乐见中天新闻台不予续照，28%的人赞成中天新闻台不予续照。另外有68%的民众认为，不相信台湾的通讯传播委员会（NCC）不受政治干预。

据《自由时报》报道，最新民意显示，在20岁以上的台湾人当中，有55%的人基本上赞同蔡英文处理大事的方式，31%不赞同。赞同比不赞同的人多24个百分点。这项发现显示，第二任期上任已经半年的蔡英文仍获得明显过半数台湾人民的拥戴。

研究也显示，有51%的人基本上满意苏贞昌整体施政表现，40%的受访者表示不满意，满意的人比不满意的人多11个百分点。这项发现显示，行政院近期主要因美国猪肉牛肉即将开放进口和中天关台争议受到质疑，但苏贞昌整体施政表现仍获得过半数台湾人民的支持与肯定。

关于中天新闻台换照争议，最新民意显示，在20岁以上台湾成年人中，约28%基本上乐见中天电视台被撤照，55%不乐见。不乐见者比乐见者多约28个百分点。和上个月相比，可以发现，台湾人乐见和不乐见中天换照不成或被关台的民意反应模式有明显的转变。乐见的人明显减少4.6个百分点，反对的人明显增加2.9个百分点。

关于NCC做为一个独立机关的问题，最新民意显示，在20岁以上台湾成年人中，约22%基本上相信NCC是不会受政治力量干预的独立机关，68%不相信。不相信者比相信者多46个百分点。值得注意的是，有高达32%的人强烈不相信。和上个月相比，台湾人对NCC做为一个政府独立机构是否可不受政治力量干预的民意反应模式几乎完全一样。

游盈隆认为，这显示台湾人对NCC的认识和态度是稳定的、一致的，也就是说，近70&的人不相信NCC能独立行使职权，不受外来政治干预。

此民调为台湾民意基金会委托山水民意研究公司进行调查，在11月16、17日以20岁以上成年人为对象进行调查，有效样本1070人。