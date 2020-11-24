中国驻菲使馆批奥布莱恩挑拨离间制造混乱

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩访菲期间，就南中国海、涉港涉台等议题理指责中国，中国驻菲律宾大使馆发言人通过声明批评美国粗暴干涉中国内政，并蓄意渲染地区紧张局势，挑拨离间中菲关系，对此坚决反对。

根据中国驻菲律宾大使馆网站消息，发言人指奥布莱恩有关言论充满冷战思维，肆意煽动对抗和对立，表明他此次到访不是为了促进地区和平与稳定，而是为了在本地区制造混乱，以谋求美国的一己之私。

发言人还说，近年来，美国为维护地区和全球霸权，以地区国家的“教师爷”和“裁判者”自居，直接介入南中国海等问题，到处拉偏架，煽风点火，挑动地区国家对抗，干扰中国和东盟（亚细安）有关国家通过和平协商处理争议的努力，严重危害了地区和平与稳定。

发言人称，美国自己拒绝加入《联合国海洋法公约》，却到处拿《公约》说事，滥用《公约》条款侵害他国海洋权益。美国不是南中国海争议当事国，却频繁大规模派遣军舰和飞机到南中国海进行军事挑衅活动，甚至不惜冒用菲律宾等国民航飞机电子代码赴南中国海进行间谍侦查活动。事实证明，美国才是南中国海军事化的最大推手，是危害南中国海和平稳定的最危险外部因素。

发言人说，当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南中国海局势总体保持稳定并不断向好发展。地区国家有意愿、有智慧、有能力妥善处理好南中国海问题，实现本地区长久的稳定、发展和繁荣。在上周举行的第23次中国—东盟领导人会议上，中国和东盟领导人一致同意加强对话协商，妥善管控分歧，积极推动“南海行为准则”磋商，共同维护地区和平稳定。

发言人指责美方所作所为与地区国家的愿望背道而驰，逆历史潮流而动，注定会遭到失败，并敦促美方切实尊重中国在南中国海的领土主权和海洋权益，尊重中国与东盟国家共同维护南中国海和平稳定的努力，停止搅局南中国海问题，停止该区域胡作非为，挑动对抗。

发言人还提到，台湾、香港都是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会普遍承认的客观事实，不是一小撮充满冷战思维的政客可以否定的。尊重主权和领土完整是国际关系基本准则。希望美国一些政客多将精力放在解决自己国内问题上，停止对纯属中国内政的台湾和香港事务说三道四，指手画脚。

发言人最后说，全球疫情迎来严峻时刻，全球经济陷入衰退，世界各国最需要的是团结与合作，而不是对立与对抗。面对一个充满困难和挑战的世界，加剧紧张和扩大分歧不符合任何一方利益。中国尊重并赞赏菲律宾奉行独立自主的外交政策，也相信菲律宾政府和人民会站在历史正确的一边。菲律宾的未来不是像美方有人所说的漂浮在什么地方，而是深深根植于本国的独立自主发展，根植于一个和平友好的周边环境，根植于稳定繁荣的亚洲大家庭。