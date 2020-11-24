苏贞昌称因禁口罩出口遭大陆列战犯

台湾行政院长苏贞昌昨天主动说，自己被中国大陆当局宣布为“头号战犯”，原因是禁止台湾口罩出口。

综合台媒报道，苏贞昌昨天出席校园活动致辞时说，台湾是乱世中的福地，世界各国已有千万人因冠病疫情确诊，且多个国家也因二次疫情严峻而封城。

他接着提到，“我刚刚被中国（大陆）宣布是头号战犯，罪行的第一条就是我管制口罩出口”。

苏贞昌解释，年初时台湾的口罩真的不够用，但经过多名技职人才的努力，台湾的口罩产能已从最初每天的188万片，在短期内提升至一天2000万片。这不但满足台湾人的需求，也可提供其他需要的国家；因此，不管是“战犯”、还是一起制造的“共犯”，台湾人都是同样面对困难。

冠病疫情自今年1月初暴发扩散后，苏贞昌即在1月底宣布台湾禁止口罩出口一个月，认为“自救才能救人”。

苏贞昌的上述表态，是针对大陆媒体早前批评他“以疫谋独”等行径。

亲北京的香港《大公报》本月15日报道，北京据传正在拟定“顽固台独分子”清单，并将对台独分子采取严厉制裁、终身追责等措施，最高可判无期徒刑。

随后，大陆官媒《环球时报》隔天16日发表社评并点名苏贞昌，批评其“台独”表现早已世人皆知，强调上述清单就是对台独顽固分子及其金主等主要支持者的严正警告，也是打击、遏制台独分裂势力的重要举措，更是大陆决不容忍分裂国家行径的明确意志宣示。

这篇文章还说，入清单者将被依法制裁，还可能被追究刑事责任，这意味着他们将再也不能踏上港澳和大陆的土地，“窜访其他国家也将变成危险之旅。”

《人民日报》海外版之后于上周四（19日），在第三版刊登以《苏贞昌恶贯满盈难逃历史审判》为题的评论，列出的苏贞昌“罪状”包括“以疫谋独”，故意使用“武汉肺炎”称呼冠病，造谣大陆“隐瞒疫情”，借疫情升高两岸对立，严禁台湾口罩出口，并一再阻挠上千名滞鄂台胞回家，拖延陆生返校报到，“可见其人性泯灭、道德沦丧”