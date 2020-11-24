中国购买美农产品料创纪录 或仍无法实现协议承诺

美国农业部预计，中国本财年会再度成为美国最大的农产品出口市场，但仍可能无法实现其对美国政府的贸易承诺。

据彭博社报道，美国农业部周一（23日）发布报告，在截至2021年9月30日的12个月，中国从美国购买的农业相关商品预计将达到创纪录的270亿美元（362.65亿新元），比该机构8月份的预测多出85亿美元，使中国自贸易战开打之前的2017财年以来首次成为美国最大的农业市场。

美国农业部的展望使中国距离兑现在2021日历年度购买435亿美元美国农产品的承诺更近了一步，但是新的估算仍然表明，要达到目标并不容易，这需要在明年的最后三个月进行大量采购。

对于截至9月份的2020财年，美国农业部数据显示中国购买了171亿美元农业相关商品，高于8月份估计的140亿美元，但距离中国实现在当前日历年度购买价值365亿美元美国农产品的承诺仍很遥远。

金融服务公司CoBank研究副总裁科瓦尔斯基（Dan Kowalski）说，中国的第一阶段协议承诺总是政治性的，但只要中国能够达到距离贸易目标不太遥远，那就是“行业的胜利”，“令人鼓舞的是，事情一直在朝着正确的方向发展。”

最近几个月，鉴于全球谷物和油料种子供应比预期更加紧张，加上养猪业从非洲猪瘟中恢复过来提升了饲料需求，中国的购买步伐明显加快。

中国早些时候史上首次超过世界贸易组织设定的年度玉米进口配额，这个世界第二大经济体持续购买谷物，以满足不断增加的生猪养殖饲料需求。