黑土保护见成效 黑龙江省五年耕层平均变“厚”3.5厘米

中国黑龙江省农业农村厅24日发布消息，耕层平均厚度由2014年的19.8厘米提高到2019年的23.3厘米。农垦和大型农机合作社耕种的土地出现恢复性增长。

据中新社报道，黑龙江省农业环境与耕地保护站站长马云桥说：“黑土地保护是一项长期而综合性的工作，比蓝天保卫战难度更大、恢复过程更长。”目前黑龙江省大力推行大型农机具深松整地，从而打破耕作层下变厚变硬的“犁底层”，增加土壤蓄水保墒能力。

在黑土地保护模式上，该省还在平原旱田、坡耕地、风沙干旱及水田等四个类型区，探索形成九个主推的黑土地保护利用技术模式。

马云桥说：“为了增加土壤中的有机质含量，每年秋收后，我们将秸秆通过深翻埋入土层，实现黑土地的‘黑色越冬’，让黑土更有劲儿。”2019年，该省耕地“黑色越冬”面积超过1.2亿亩，其中深松整地接近5000万亩。同时，黑龙江省实施土地用养结合，2019年，耕地轮作休耕制度试点面积达到1300多万亩。

黑龙江省的最新监测数据显示，耕地土壤有机质平均含量达到36.2克/千克，与2014年相比，五年间，耕地土壤有机质年均下降速率从2014年以前的0.69%下降到0.38%。

中国东北黑土地是世界仅存的“三大黑土区”之一。黑龙江省地处东北黑土区核心区域，典型黑土耕地面积1.56亿亩，占东北典型黑土区耕地面积的56.1%，是中国黑土地保护的前沿。