布林肯曾称美中完全脱钩是一个错误

候任总统拜登提名出任国务卿的布林肯在中国课题方面曾主张加强盟友关系，重塑美国的国际领导力，并重视民主和人权的推动，但也认为美中完全脱钩是“错误”的。

据美国之音今天（24日）报道，分析人士普遍认为，如果布林肯上任国务卿，他所面临的美中关系已经跟他效力于奥巴马政府时大不一样，这将是布林肯面临的最大挑战之一。

布林肯今年9月在哥伦比亚广播公司（CBS）的访谈上说，中国对美国构成“最大的挑战”。他说：“我们都认识到，中国对我们构成了越来越大的挑战，可以说是我们在经济上、技术上、军事上，甚至外交上所面临的来自另一个国家的最大挑战。”

在如何应对中国课题上，布林肯的主张也体现出他一贯坚持的外交理念的核心。布林肯认为，应对中国的关键在于加强美国自身的盟友关系，借助盟友共同对中国施压。

布林肯今年7月在哈德逊研究所的讲话中提到，中国一直以来将美国所拥有的联盟视为美国的核心力量来源，而这“正是中国不曾享有的”。他批评特朗普的政策削弱了美国的联盟，尤其是在亚洲，“正中中国下怀”。

《纽约时报》指出，布林肯对多边合作的重视意味着他或许会花更多精力来加强美国与印度以及整个印太地区的关系，并且努力加深与非洲各国的接触。报道也称，中国正试图在这些地区增加影响力。布林肯也会像他曾表述的那样，将欧洲视为美国在应对挑战时的合作伙伴的“第一选择，而非最后选择”。

布林肯主张借助国际组织施展美国的影响力，并提升在国际组织中的领导地位。他指出，中国一直试图在国际组织中提升自己的领导力以抢占美国的利益，而特朗普政府放弃在这些组织中的领导地位，为中国提供了可乘之机。

布林肯强调，将民主和人权摆在对华政策的关键位置，并在这些问题上更有力地回击北京。他认为，全世界目前正出现“民主的衰退”，而中国正试图利用这一点。因此，美国在这个时候更需要担当自由世界的领导角色。他说：“如果我们在国内复兴我们的民主，在世界范围内首先重振我们与民主国家的联盟，这将为我们的行动奠定基础。”

布林肯也誓言，拜登政府会对北京“侵犯”香港人权与自由的行为施加新的制裁。他警告说，如果不能挑战中国在香港“侵犯”人权的行为，“让中国收到了可以不受惩罚的信号”，那么中国大陆“可能认为自己可以对台湾采取同样的做法”。

在台湾问题上，布林肯曾提到，拜登政府会“通过曝光北京试图干预的努力”，加强对台湾民主的防御。布林肯今年8月在推特上鼓励美国和台湾之间加强经济关系，称这将“支持我们共同的民主价值观和我们对地区和平与稳定的共同承诺”。早在2015年蔡英文作为民进党总统候选人访问美国时，布林肯就在美国国务院会见了她，并安排她造访白宫，这是首次台湾总统候选人进入美国国务院总部和白宫。

不过，布林肯认为，在特朗普政府之前，华盛顿和北京对台湾问题的应对是“稳定的来源”，属于美国-中国大陆关系中的一个“成功的故事”，未来的美国政府应该“恢复这种平衡”。

在南中国海问题上，布林肯曾说，拜登政府会在一定程度上比特朗普政府更积极地参与南中国海的领土争端，但会是从坚持国际法、确保自由航行、以外交手段解决领土争端的角度出发。

在经贸和科技竞争问题上，布林肯认为特朗普政府与中国签订的第一阶段贸易协定是“一场惨败”，未能解决两国经贸关系中的系统性问题，未来拜登政府会更重视“中国利用科技加强政府管控”的问题，更致力于打击中国的网络间谍及侵犯知识产权行为，并联合盟友共同制定国际技术标准。他还曾力主拜登政府积极且连贯一致地执行美国的贸易法，在必要时动用关税，并以整体战略作为支撑，力图行之有效而非“假装强硬”。

布林肯也多次提到美中在气候变化、武器管控、疫情等全球议题上合作的必要性。今年4月，100多名前官员和学者发表声明，认为中国应对新冠疫情负责，但同时呼吁美国在抗击疫情上与中国合作，布林肯就是这封公开信的签署人之一。

不过，布林肯也强调，美中合作的前提是美国要“站在强势地位上与中国接触”，这需要美国提升自身的竞争力。他说：“这样两国关系就会更多地按照我们的条件而不是他们的条件向前发展。”

布林肯今年9月在美国商会的一场活动上认为，美中完全脱钩是“不现实的”，最终将会适得其反。