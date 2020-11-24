民进党“港湖女神”自曝房间照堪比回收场 吓坏网民

因涉买房风波而成舆论箭靶的民进党立法委员高嘉瑜昨日（11月23日）突然在面簿晒出租屋照片，房内衣物堆积如山，枕头泛黄。有网友认为她此举大胆亲民，也有人质疑她在利用话题转移焦点。

40岁的高嘉瑜此前曾批评台湾高房价让年轻人买不起房，还说自己虽属于中高收者，也只能租房。但据《镜周刊》和联合新闻网报道，台北市议员游淑慧发现高嘉瑜财产申报资料中，有两笔建物、四笔土地。两笔建筑物面积总计约42坪（约138.8平方米），2018年购入价格合计2500万元（新台币，下同，117.26万新元）。

有网友认为，高嘉瑜房间凌乱，“女神”形象有点破灭。（自由时报）

为了证明自己仍在租房，高嘉瑜在面簿晒出数张租屋照片。贴出的照片中衣物堆积如山，还有一个泛黄、有污渍的枕头。她说由于囤物症，东西堆积如山像资源回收厂一般，所以无法搬家。

高嘉瑜出租屋内成堆的衣物和泛黄的枕头。（取自高嘉瑜面簿）

有网友认为，高嘉瑜房间凌乱，“女神”形象有点破灭，有网友调侃说“一斤（衣服）怎么卖”，还有人认为她很节俭亲民，“枕头都有泛黄渍感觉用很久了”，另有声音质疑高嘉瑜是在转移话题。

资深媒体人周玉蔻发文说，高嘉瑜是在“转移焦点、装可怜”。她指出，高嘉瑜声称房贷2000万新台币，但是实际平米数23坪的房子，怎么可能贷这么多。周玉蔻批评说，高嘉瑜第一时间说谎，说买不起房子，现在圆不了谎，又玩“脏脏屋”的游戏。

面对质疑声，高嘉瑜说，她去年12月接受《苹果日报》访问时，便提过有房，原本考虑自住，但因装潢问题和工作忙碌无暇处理，还说自己目前确实还在租屋住，租屋历史超过10年，同时背负房贷跟房租。她强调，长期关心高房价并努力推动实坪制是基于社会公益，并不是有房产就不能关心高房价议题，会继续坚持该做的事。

高嘉瑜是基隆市人，现任台湾立法委员、电视节目主持人。自2010年起连任三届港湖区台北市议员，著有《相信自己：“港湖女神”高嘉瑜的无畏哲学》一书。