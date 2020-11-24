港交所拟后年推新平台助加快沪深港通结算

香港交易所今天称，计划于2022年第一季正式推出新平台“HKEX Synapse”，以帮助参与沪深港通北向交易的国际机构投资者加快结算流程，并吸引更多投资者加入沪深港通。

根据路透社报道，港交所将与美国证券存管结算公司(DTCC)合作，将Synapse与DTCC的机构交易处理服务连接起来。通过这种整合，全球投资者和港交所参与者在Synapse平台上既可利用DTCC综合分仓匹配平台服务，又可实现交易确认和结算通知流程的自动化。

“Synapse将帮助参与沪深港通北向交易的国际机构投资者更好地管理跨时区交易后流程，尤其是方便他们满足内地证券市场的T+0结算周期要求。”港交所称。

自沪深港通推出以来，尤其是在中国大陆A股纳入全球主要指数之后，机构投资者对沪深港通北向交易的参与度持续增长。沪深港通今年首三季度北向交易日均成交额创新高，达900亿元人民币（183亿新元），较去年同期增长一倍以上。

通过DAML智能合约，Synapse将能够为结算业务链上的各方同时设定结算指令并通知状态更新，从而允许多方共同处理结算流程，并为市场参与者大大提高结算流程的透明度。

港交所指，Synapse是一项可选服务，预计2021年开始邀请用户进行测试，2022年第一季度正式投入使用，并将通过DTCC的机构交易处理服务提高沪深港通北向交易的全球影响力，有望进一步推动中国内地A股市场的对外开放。

目前，全球52个市场中的6,000多家机构客户，已使用DTCC的机构交易处理服务。