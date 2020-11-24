五大知识点 告诉你谁是布林肯

美国联邦总务署周一（23日）致信候任总统拜登，表示政权移交程序可以正式启动。

拜登团队同日也公布了多项外交及国家安全人事任命，包括提名美国前副国务卿布林肯（Antony Blinken）出任国务卿。

在经历过特朗普的“美国优先”外交政策后，被视为民主党传统精英的布林肯会如何处理美国外交事务？

早报网梳理出五大要点，告诉您“谁是布林肯”。

1. 美国出生 法国长大 外交官世家

年轻时期的布林肯（互联网）

布林肯1962年出生于美国纽约的一个犹太家庭。他的生父唐纳德·布林肯曾在1994年至1998年间担任美国驻匈牙利大使、叔叔阿兰·布林肯在1993年至1997年间担任美国驻比利时大使。

布林肯本人与欧洲也关系匪浅。他在9岁那年，随着母亲及继父萨缪尔·皮萨搬到巴黎生活。布林肯过后回到美国，分别从哈佛大学及哥伦比亚法学院毕业，之后在纽约及巴黎从事法律业务。

2. 跟随拜登近20年的老臣

在美军2011年猎杀奥萨马的行动中，布林肯（后排左四）也在现场。前排左一、左二分别为时任美国副总统的拜登与时任美国总统奥巴马。前排右二为时任美国国务卿希拉里。（互联网）

布林肯在1994年加入白宫，成为当时克林顿政府中国家安全委员会的职员。2002年，布林肯获委任为美国参议院外交委员会办公室主任。同一时期，拜登为外委会民主党首席议员（后来任外委会主席），两个人成为同事，并开始了近20年的从政相处。

当拜登2008年当选美国副总统后，布林肯也成为拜登的国家安全顾问。

2011年美军猎杀奥萨马的行动中，布林肯也被拍到与拜登、奥巴马、希拉里等人同处一室，观看行动直播，显示他当时其实已经属于奥巴马的白宫核心团队成员。

奥巴马2013年连任并正式就职后，布林肯的职位再升一级，获任国家安全事务副助理，并在一年后获委为副国务卿。

与拜登共事近20年后，布林肯也被圈内人及媒体视为拜登的分身（alter ego）。包括《金融时报》《华尔街日报》等主流媒体都认为，布林肯接任美国国务卿后，在外交政策上将坚定执行拜登政府的意志，方向也将与当前特朗普-蓬佩奥组合截然不同。

3. 不与中国脱钩 但也不会放松对中国的压力

时任美国副国务卿的布林肯（中）2015年参观华能（天津）煤气化发电有限公司的绿色煤电项目。（互联网）

作为下一任负责美国外交的国务卿，如何处理好与中国的关系必将成为布林肯专注的重点。

多数观察家认为，自特朗普上任后就每况愈下的中美关系并不会随着改朝换代而出现缓和。

曾与布林肯共事过、并在2009年至2017年间担任奥巴马的国家安全事务副助理的本·罗兹评价，布林肯“不是一个外交理想主义者，而是实用主义者和共识推动者”。

布林肯2019年与拜登在《外交事务》杂志上刊登的《为什么美国必须再次领导世界》一文中提到中国问题时，直言中国是美国面临的“最大挑战”，提出美国应与盟友协同，利用在全球经济占比过半的优势迫使中国就范。

不过，布林肯此前也曾公开表示，指特朗普政府的“与华脱钩”政策不切实际并且会有反效果。他在今年9月的一场活动中直言，与中国全面脱钩“将会是一个错误”。

布林肯当时也透露，拜登将专注于与盟友修复关系，并且重塑美国的竞争力与中国竞争。他认为，当前美国在各方面的战略地位都弱于中国，因此美国应该改变方式与中国展开谈判。

在冠病疫情方面，布林肯今年4月与逾百名前官员及学者发表声明，指中国有责任回答“其对冠病疫情反应的问题”，强调“美国不需要在利益或价值上退让，或者为了就疫情问题上合作，而对中国对该危机的处置睁一只眼闭一只眼。”

在两岸关系方面，布林肯预计将更为务实。

布林肯被不少台湾媒体视为蔡英文的“老朋友”，并且在2015年以副国务卿的身份于白宫会见到访的蔡英文，后者当时也成为首名进入白宫的台湾总统参选人。在拜登胜选之后，布林肯也同台湾驻美代表萧美琴通了电话。

2015年代表民进党参选的蔡英文（左）成为首位进入白宫的参选人。（自由时报）

尽管对台展现友好，布林肯在两岸政策估计不会过分倾向台湾 。他今年5月接受哥伦比亚广播公司（CBS）的采访时直言，美国多届政府过去能处理好中美关系的原因之一是，成功应对了两岸关系所带来的挑战。他当时强调，希望今后能“重新找回处理两岸关系的平衡”。

值得注意的是，布林肯的外交思想底色除了重视国际合作，反对单边主义，同时也非常强调民主和共同价值观。他在2019年于《华盛顿邮报》发表的《“美国优先”只会让世界变得更糟》一文中批评特朗普“美国优先”的单边主义，并强调美国外交最重要的历史遗产应该是国际制度及“全球范围内的民主与繁荣”。

因此，相较于当前两岸局势在特朗普政府的推波助澜之下剑拔弩张，布林肯未来或将在两岸关系上行事更加谨慎。他可能采取的平衡方式之一是，一边强调与台湾的“共同价值观”，继续在人权、民主议题上批评北京，同时也降低对台湾提供实质性的援助，避免过度刺激北京。

综上所述，布林肯认为和中国之间有合作的空间，且全面脱勾并不实际，但中国对美国已带来许多的挑战，因此预计布林肯上任后，对华政策相信不会出现太多缓和。

4. 推动美欧“重修旧好”？

有分析认为，布林肯的背景与政治倾向，将能推动美国与欧洲恢复关系，重修旧好。（法新社档案照）

在巴黎长大的布林肯能说一口地道流利的法语，并且深谙欧洲人对美国的态度。再加上他强调应重视与美国盟友的合作，因此相信欧洲领导人将乐于见到他领导美国的外交政策，美欧关系在经历过特朗普政府后，有望出现回温。

据路透社分析，布林肯与同样新获任的国家安全顾问杰克·苏利文在美俄关系、伊朗核问题上都展示一致的态度。两人都同意应对俄罗斯更加强硬，同时也都有意让美国重返伊朗核协议，稳定中东局势。

5. 发单曲、踢足球 这个国务卿爱好广泛

布林肯在Spotify上曾发布两首单曲，不过收听量都少于1000次。（互联网）

布林肯也是一名音乐及足球爱好者。

他在2018年于线上音乐平台Spotify上发布了两首单曲“Lip Service”及“Patience”，并且将自己的音乐风格形容为“wonk rock”。

两首歌目前点击量都少于1000，随着布林肯的新任职，未来或将持续受到关注。

得益于在欧洲的成长经历，布林肯也是一名足球爱好者，曾在华盛顿积极参与外交事务圈的比赛。

综合相比，或许布林肯还是比较适合国务卿这份职业，而不是成为一名摇滚歌手或足球运动员。