分析：王毅访日旨在突破对华包围网

中国外交部长王毅今天（24日）起对日本进行两天访问。鉴于中美两国之间的对立日益激化，有分析认为，中国希望通过访问这个美国盟友，突破对中国的包围网。

据日本放送协会报道，王毅定在今天下午与日本外务大臣茂木敏充举行日中外长会谈，明天将与日本首相菅义伟举行会谈。

这将是菅义伟新内阁组建之后，中国政府高官首次到访日本。在会谈中，日本计划就广泛议题与王毅交换意见，其中包括冠病应对措施、重启日中商务人员等的往来、美国总统大选后的国际局势等课题。

日本将与王毅确认为构建稳固的日中关系，持续进行首脑互访以及高层对话的重要性。日本还将就中国当局的船只反复进入钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）近海等中国在东海及南中国海海域行动的活跃化、中国政府加强管制的香港局势等问题坦率表明日本的担忧，并呼吁中国积极予以应对。

中国社会科学院日本研究所副所长吕耀东受访时说：“中日是第二大经济体、第三大经济体，也就是说是经济大国。如果从经贸层面上能够发展好，那么事实上可以去化解一些、缓解一些在政治和安全层面上的影响。”

吕耀东认为，王毅在此次访日过程中，应该推进两国在经贸合作方面的磋商，缓和双方在历史认知和领土方面的对立。

吕耀东也提到，亚太地区的15国已经签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），在此背景下，对于中日两国而言，早日缔结中日韩自由贸易协定（FTA）成为最主要的议题之一。

在结束对日本的访问后，王毅将续程前往韩国。韩联社早前报道，分析认为，王毅将同韩国就美国大选后的韩中合作、携手应对冠病疫情，以及中国国家主席习近平访韩事宜进行讨论。有观点认为，王毅可能在此行中，强调推动三国经济合作的重要性，提前应对美国下届政府可能对华采取的强硬措施。