分析指中国需求和生产两端都继续复苏

有分析认为，中国11月国内生产活动在经济的生产和需求两端均继续反弹，乐观的情绪应该会继续为不久的将来增长提速提供支持。

据彭博社报道，在截至11月20日的一周中，中国新增89例冠病病例，比10月和11月初的水平更低。城市内部交通的数据继续显示出行回暖。11城地铁乘客数量升向疫情前的水平，尽管尚有一定距离。

10月中旬以来，房地产销售保持强劲，截至11月13日当周数据高于疫情前。如网络搜索数据所示，劳动力市场的压力继续减弱，尽管仍比2019年下半年、疫情爆发之前要大。生产端的积极信号也很明显，炼油厂的开工率提高，螺纹钢库存继续下降。

在需求方面，截至11月13日当周，一线城市（北京、上海、广州和深圳）的房地产销售比疫情开始前的水平高26%。这标志着连续第五周高于疫情来袭之前的水平。

截至11月13日当周，汽车销量再次低于疫情前水平（低19%）。尽管如此，汽车销量自7月以来仍显示出总体改善的趋势。11个城市的地铁交通系统的乘客运输量比疫情前的水平低6%。相比两个月前比疫情前水平低12%，有了很大改善。

生产方面的指标表明活动有所加快。截至11月20日当周，炼油厂开工率比疫情前高14%。

螺纹钢库存恢复到大流行前水平--表明建筑活动加快。库存的下降显著，相比之下，与一个月前库存比疫情前水平高了约40%。

尽管仍然存在一些压力，但这些发展可能对劳动力市场起到了帮助作用。在截至11月20日当周，中国搜索引擎百度根据对关键词“失业”的搜索编制的指数为429，远低于一个月前的读数--逾500，非常接近2019年下半年疫情爆发前的水平。