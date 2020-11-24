印媒：印军在中印边境建设“地道工事”

印度媒体前天（22日）报道，指印度军队通过效仿中国的战争经验，在中印争议地段部署了“地道工事”。

据《印度斯坦时报》网站报道，印度军队已经深入研究了中国的“作战手册”，部署了“地道防御工事”来阻止“越界行为”。

报道称，中国曾在抗日战争中成功使用地道来对付日军，越共也曾在游击战中使用相同的战术来对付美国人，在上世纪50年代的朝鲜战争中也出现过同样的战术。

根据印度军队高级指挥官的说法，印军在地道中设置了大直径的钢筋混凝土管道，以保护部队免遭袭击。这些钢筋混凝土管道的直径在6到8英尺（1.8米到2.4米）之间，能够让部队很便捷地在不同地点之间进行转移，而不会暴露在敌人的火力之下。这些地道的另一个好处是可以供暖，保护部队免受低温和暴风雪的影响。

《今日印度》网站曾在11月18日报道称，为了保证部署在拉达克地区的士兵在冬季的作战效率，印军已为该地区的所有部队完成居住设施建设，包括建造快速拼装式的庇护所。

据介绍，11月过后，中印争议边境地段的降雪量最高可达40英尺（约12米），而受风寒因素影响，气温也会降至零下30至40摄氏度。

11月8日，中国国防部公布了中印第八轮军长级会谈的相关情况，双方重申确保一线部队保持克制，以避免引发更大范围的冲突。中国国防部发布的中英文消息称，双方继续就推动中印边界西段实控线地区脱离接触坦诚、深入和建设性地交换意见。双方一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。双方同意继续通过军事和外交渠道保持沟通，在此次会谈基础上，进一步推进其他问题解决，共同维护边境地区和平安宁。双方同意近期举行下一轮会谈。