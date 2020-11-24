35岁找工难，谈何延迟退休？

针对日益加剧的老龄化问题，中国在最近公布的“十四五”（2021年至2025年）计划中明确指出将“实施渐进式延迟法定退休年龄”，这也再度引发社会对“35岁”职场年龄歧视的新一轮关注。

曾有报告分析得出，用人单位在招聘广告中所提的年龄普遍在35岁以下，40岁以上普遍受到用人单位的差别排斥。有网民甚至形容，“35岁后的人仿佛不配拥有工作一样”。

“35岁之殇”几乎遍及所有职场领域，互联网企业是众所周知的重灾区，公务员、高校、公司等也无一幸免，甚至还蔓延到菜场卖菜人员以及女演员的范畴。

一、“35岁的程序员都去哪里了？”

在技术急速更迭的IT和互联网行业，年龄歧视最明显。美国知名企业软件公司甲骨文去年在北京大规模裁员，35岁以上被裁员工在IT领域另寻工作时，就遇上“35魔咒”。

一名36岁的前甲骨文员工透露，他在面试新工作被问及，“你们平时工作很轻松吗？能接受加班吗？”这显示出雇主对“36”的年龄是否可以承受行业“996”（早上9点上班、晚上9点下班，一周工作6天的工作制度）生态模式的担忧。

另一名遭遇年龄歧视的前甲骨文职员也抱怨道，在甲骨文的美国同事里就有50多岁、头发花白仍在写代码，自己也面试过40多岁的程序员。

2018年发布的一份《90后互联网职场报告》显示，互联网从业者平均年龄是26岁，其中55.8%是90后。

专攻IT业的猎头透露，市场上最吃香的其实是“85后”的核心技术负责人，其次是毕业没几年、“性价比高”的90后；最尴尬的便是35岁以上、退出技术一线的管理人员。

二、年过35岁就没机会进入体制内吗？

中国历年各省公务员招录中，对考生都明确了“35岁”的年龄限制。

比如，最新公布的2021年国家公务员考试明确规定，要求18周岁以上、35周岁以下，应届硕士研究生和博士研究生(非在职)可放宽到40周岁以下。

除了国考，大部分省份也在招考条件了对年龄做了如上规定。

事实上，2007年中国人社部发布的《公务员录用规定(试行)》中对“35岁”的年龄限制早有明文规定。

据了解，关于取消公务员招考35岁年龄上限的建议在中国两会上多次被提到，但至今仍未能松绑。

有报道分析称，这是因为35岁以上的人可塑性不如年轻人，身体素质没有优势，家庭负担更重。

三、博士生刚毕业就已经到了年龄大限

2010年的《中国博士质量报告》指出，中国博士平均攻读博士学位所需要的时间为3.54年，平均毕业年龄为33.17岁。

之后的三年，全国博士获得者的平均学习年限和时间范围均达4.3年。因此，35岁很可能就是博士刚刚毕业的年纪。

无论是申请当名高校教师，还是申请重要的国家项目，35岁都是一个不可回避的鸿沟。然而，在各大高校面向青年人才的招聘启事中，“年龄一般不超过35周岁”这样的字样也赫然在目。

四、中年人连卖菜都不够格

武汉一菜场日前发布的《入驻须知》中因要求菜市场内的女摊贩不能超过45岁，男摊贩不能超过50岁，引起社会舆论关注。

相关负责人表示，“（摊贩）每天搬上搬下，得考虑身体强度啊。”看似体贴暖心的理由实际上透着赤裸裸的年龄（以及性别）歧视。

有网民调侃，人到中年，连成为一名菜贩都不够格。

一名从39岁开始就在该菜场卖鸡蛋的阿婆难过地说，自己在菜场卖了40年鸡蛋，却因年龄大了要被驱逐。

五、中年女演员只能演年长配角

中国知名女演员海清曾在一个电影闭幕式上发言指出，中年女演员“是被动的”，难以接触到优秀的作品。

随后在一档综艺节目中，几名参演的中年女演员也表达了同样的困境，称市场上的大多女主角色都定位在30岁以下，她们纵然拥有丰富的经验和出色的演技，也只能演女主角的妈妈甚至婆婆的配角。

实际上，年龄歧视出现在中国各行各业。根据智联招聘的统计数据显示，在去年第三季度所有的招聘岗位中，有5%明确要求求职者的年龄低于35岁。虽然更多的企业在招聘中没有明确年龄的门槛，但不少求职者都表示，35岁就是一条隐形的“红线”。

据此前中国官方媒体报道，实施“延迟退休”的目的是为了缓解人口老龄化、解决劳动力短缺等问题，但是作为社会的中坚力量，35岁以上的中年人却提前被主流职场淘汰，如果不解决“35岁”中年人的就业问题就大谈55、60岁的延迟退休，是否有些隔靴搔痒、本末倒置呢？