【视频】中国4000人感染冠病死亡 学者称等于没人死

中国学者李毅上月在一场论坛笑称，中国感染冠病死了4000人，但跟美国死22万人相比，“等于一个人都没死”。相关影片在中国网络流传后，引发舆论围剿，痛批李毅“冷血”、“没人性”、“凡尔塞式拍马屁”。

网易新闻“易视频”周一（23日）披露李毅10月16日在深圳湾论坛演讲的一段影片。

李毅在演讲中笑着说：“我刚从美国回来上个月，我还真是回来，我都蒙了，怎么这么多人还在戴口罩......所以咱还死了4000人，是吧？但是你死4000人和美国死22万人相比，等于一个人都没死嘛，对吧？”

李毅还说，全球经济现在中国一枝独秀，中国超过美国的时间提前了，“2027年没问题，美国活不成了，14亿中国人几乎都认识不到这一点，不是美国在整中国，是我们把美国逼得活不下去了”。

上述影片在网络流传后，李毅遭到大批网民围剿，痛批他冷血、没人性：“虽然是想讽刺美国，但每一个数字都是生命”、“讲话的神态活脱脱一神棍，这样不学无术的人也能堂而皇之夸夸其谈，斯文扫地”、“在无良的所谓专家眼里，人命只是一串冰冷的数字而已。”

根据李毅的个人微博资料，他自称是“旅美社会学家”。境外媒体曾报道，李毅也任职于中国人民大学重阳金融研究院。

《新京报》23日当天也针对该影片发出评论，并反问李毅：“死四千人等于一个没死，逝者生命岂能这样被归零？”

这篇由作者“熊志”撰写的评论直言，疫情风险尚未解除，却出现了如此惊人之论，让人错愕。更让人错愕的是，这位“学者”是以嬉皮笑脸的轻佻口吻，来讲出这段雷人语录的。影片中，在李毅自以为的幽默和自信的映衬下，“完全看不到任何对生命的尊重”。

评论并批评，在李毅冷血的大数据逻辑之下，人命仿佛只是冷冰冰的统计数字，甚至可以被四舍五入、化整为零。“毫无疑问，这是对疫情中无数家庭不幸遭遇的彻底无视。”

对此，李毅隔天（24日）在微博发文回呛熊志并扬言提告。

李毅首先称，熊志的文章所述完全不实，并强调其演讲视频“在大陆和海外广为流传，收到巨量的点击和广泛的好评”。

他也提到，自己在演讲视频中对比中美两国的抗疫斗争结果，从上下文看，非常清楚，“是赞颂中国抗疫斗争取得了辉煌的成绩，批判美国的抗疫斗争有重大失误”。

李毅还称，国内外敌对势力，从打击著名爱国人士的邪恶目的出发，故意断章取义，把“和美国比”这四个字的前提删掉，无中生有，造谣污蔑，恶毒攻击，恶意诽谤。“这些坏人是诽谤罪的罪犯，是犯罪分子，本应绳之以法。”

他最后警告熊志“谨言慎行”，并批评熊志作为一个媒体人，缺乏基本的工作技能，对很多平台的转发的演讲全文，根本不看，“就根据被犯罪分子伪造的视频，写出这篇对我名誉有极大损害的文章”。

“你应该怎样做来改正你的错误？我是不是应该到法院去告你一个诽谤罪？”

根据中国国家卫生健康委员会最新通报，截至昨天，中国大陆已有4634人因感染冠病死亡；根据美国约翰霍普金斯大学统计，截至今早7时30分，全美染疫死亡已有25万9477人。