印度禁43款手机应用 多款属中国阿里系

中印边境紧张局势僵持不下之际，印度新闻局昨天（24日）发声明称，印度电子和信息技术部发布命令禁止43款移动应用程序，其中多款为中国阿里巴巴公司的应用。

综合法新社、路透社等报道，印度称，些移动应用程序从事“有损于印度主权和完整、印度国防、国家安全和公共秩序的活动”。被阻止访问的移动应用程序包括阿里卖家（AliSuppliers）、千牛工作台（Alibaba Workbench）、全球速卖通（AliExpress）和Alipay Cashier等。

虽然阿里巴巴在印度的手机应用市场业务不大，但是，阿里系的应用程序在当地它受到一些摩托车爱好者和小店主的欢迎，他们使用这些应用来采购廉价商品。

20名印度士兵在今年6月与中国在边境冲突中丧命后，新德里禁止了59款中国应用程序，包括广受欢迎的短视频应用抖音国际版TikTok。

今年9月，印度再宣布禁用118款中国手机应用程序。中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞称对此表示，中方严重关切并坚决反对以“国家安全”为借口，对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施，敦促印方纠正这一违反世贸组织规则的歧视性做法，为包括中国在内的各国市场主体在印投资经营提供开放、公平、公正的营商环境。

中国商务部新闻发言人高峰当时也批评，印方滥用“国家安全”概念，对中国企业采取歧视性限制措施，违反世贸组织相关规则。中国政府一贯要求中国在海外企业遵守国际规则，合法合规经营。印方有关做法，不仅损害中国投资者和服务提供者的合法权益，同时也损害印度消费者的利益，损害印度作为开放经济体的投资环境。

印度一系列的应用禁令也动摇了像字节跳动和腾讯这样的中国科技巨头在印度扩展的野心，这些巨头正试图通过海外扩张减少北京政府对其的影响。