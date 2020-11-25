称中国病亡4000余人“等于没死” 学者身份被否认

中国学者李毅因一席“中国4000人感染冠病死亡，等于没人死”的言论引发热议后，中国人民大学重阳金融研究院前天发表声明，否认李毅是该院研究员。

据台媒报道，李毅此前自称是“旅美社会学家”、“人大重阳研究员”。他因时常发表武统台湾的论调，去年遭台湾驱逐出境，在台湾颇有知名度。

台湾移民署人员去年4月在南投竹山某民宿查获李毅后，将他带往桃园机场，强制遣返回出发地香港。（互联网）

网易新闻“易视频”周一（23日）披露李毅10月16日在深圳湾论坛演讲的一段影片。

李毅在演讲中笑称，中国感染冠病死了4000人，但跟美国死22万人相比，“等于一个人都没死”。相关影片近日在中国网络流传后，引发舆论围剿痛批其冷血、没人性。

中国人大重阳金融研究院微信公号和官网，前天随即发表声明否认李毅是该院研究员。

声明写道：“近期，一位李姓人士多次就‘台海’、‘抗疫’等问题发表观点，引起舆论广泛关注。此人士简历上常有‘人大重阳研究员’的内容。对此，中国人民大学重阳金融研究院曾多次‘辟谣’。现再次声明，人大重阳没有该李姓研究人员。”

不过声明出炉后，李毅昨天在其微信公号“李毅看世界”上传一份“在职证明”影本，内容显示重阳金融研究院曾于2014年6月16日至2017年8月15日聘他担任研究员。

对此，中国人大重阳金融研究院至今尚未回应。