美国维持中兴构成国安威胁决定

中国电信巨头中兴通讯此前请求美国联邦通信委员会（FCC）重新考虑关于其对美国构成国家安全威胁的决定。FCC周二（24日）宣布，已驳回中兴通讯的请求，维持原先的决定。

据路透社报道，FCC在6月宣布已正式认定中国的华为和中兴通讯构成威胁，意味着禁止美国企业利用一项83亿美元（111亿新元）的政府资金从这些公司购买设备。

上周，FCC表示将对华为的请求作出回应的期限延长至12月11日，“以便充分考虑数量众多的记录。”

2019年5月，美国总统特朗普签署了一项行政命令，禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备，并将华为列入了贸易黑名单。

FCC将于12月10日对相关规则进行表决。这些规则将帮助运营商从网络中移除和更换构成安全风险的供应商的设备。FCC主席Ajit Pai上周指出，FCC将在12月10日的会议上处理两项未指明的国家安全事务。

FCC于4月表示，可能会关闭中国国有电信企业的美国业务，当中包括中国电信、中国联通、以及Pacific Networks Corp及其子公司ComNet (USA)。这些授权已持续了近20年的时间，允许中国电信企业提供往来美国的电话互通服务。

上个月，FCC要求美国司法部评估中国联通在美国的业务是否构成安全风险。

2019年5月，FCC投票一致否决另一家中国国有电信企业中国移动在美国提供服务的权利，称中国政府可能利用这项批准来执行对美国政府的间谍活动。