周庭、方方上榜BBC本年度最具影响力女性名单

英国广播公司（BBC）发布年度百名最具影响力的女性榜单，香港众志前成员周庭以及在武汉封城期间撰写日记的武汉女作家方方等人上榜。

根据BBC公布的榜单显示，24岁的周庭被划分在“领导”类别。BBC介绍她是香港民运人士，为2014年占中运动的关键人物。今年在《香港国安法》实施后，她也被逮捕并被控“勾结外国势力”。随后虽然获得保释，但她的被捕激起支持者不满。

BBC还称，周庭从15岁开始投入社运，其支持者给她取昵称为“花木兰”。报道还引述周庭的话：“拥有女性领导人对女权毫无意义。我们需要是制度的改变，以及真正的民主。”

周庭曾是香港本土泛民主派政党“香港众志”的副秘书长，在《香港国安法》今年6月底生效后，该团体随之宣告解散。

中国作家方方也上榜，她被划分在“知识”类别。（互联网）

同样上榜的有中国作家方方，被划分在“知识”类别。BBC介绍方方是一名获奖作家，有100多部作品。她在中国冠病疫情暴发初期，以日记的形式记录武汉的情况，从日常生活的挑战到被迫与世隔绝的生理影响，为数百万中国人提供了难得的“城市一瞥”。

BBC指出，随着日记的英文译本吸引了更多的国际关注，网上对她报道事件的反对声浪也加速了，许多中国人被激怒，甚至给她贴上了卖国贼的标签。

尽管如此，方方告诉BBC：“要做一个独立的自己。”

BBC每年选出全球百位具有影响力及启发性的女性，今年强调的是在全球不稳定的情况下，引领大家做出改变的女性，因此多人与冠病及民运活动相关。

带领新加坡抗击冠病疫情的传染病专家梁玉心也进入榜单。（档案照）

新加坡国家传染病中心主任梁玉心正是因为一直在前沿带领新加坡抗击冠病而上榜。BBC还强调，她花了数十年时间改善新加坡的爱之病护理，并领导团队应对包括沙斯在内的许多传染病。同时，作为三个孩子的母亲，梁玉心还能平衡自己的工作职责与家庭角色。

梁玉心说，冠病改变了每个人的生活，但没有改变女性领导力的重要性，“抗击病毒第一线的主要是女性，她们带着勇气、力量和韧性前行。”

牛津大学科学家吉伯特（Sarah Gilbert）因领导冠病疫苗研发而上榜。

BBC介绍称，吉伯特2014年以来一直致力于针对新发疾病疫苗的开发。当中国一公布有关冠病病毒的基因细节，吉伯特及其团队就开始着手研制冠病疫苗。该疫苗试验结果显示有70%的保护作用，通过调整剂量，甚至可高达90%。

吉伯特说，我们有足够的韧性度过这一年，这段时间可以让我们专注于健康、教育和良好的人际关系这类真正重要的事情。

此外，泰国自7月以来掀起学运浪潮，22岁的上榜者泰国学运领袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）便是参与者之一。她在今年8月的集会上宣读10点王室改革声明，呼吁王室不要干涉政治，这在冒犯王室会被起诉的泰国令人震惊。

帕努莎雅说，每个人都可以改变世界。无论你做什么，你是谁，都要自信并让你的生活变得有价值。

马来西亚籍好莱坞华人女演员杨紫琼在榜单中被划分到“创造力”类别。（互联网）

上榜的马来西亚籍演员杨紫琼被BBC形容是在香港武术电影这个“男人的世界”里罕见地闯出一片天，她通过出演《明日帝国》中的邦女郎，成为少数能在美国长期成功发展的亚裔女演员之一。

BBC还说，从业30年的她经常谈到好莱坞缺乏亚洲代表，作为联合国开发计划署的亲善大使，她也致力于在2030年前消除贫困。

杨紫琼说，冠病影响我们所有人，但首当其冲的是女性。“但请记住，我们并不孤单。如果感到孤立，我们必须寻求支持。有一个支援网络比以往任何时候都重要。”

今年全球因疫情而动荡，许多女性在帮助他人时不幸牺牲，因此该名单留下一格空白，向她们致敬。

“百名最具影响力女性”榜单如何诞生？

“BBC百名最具影响力女性”团队与BBC世界服务语言网络先拟定一份入围名单。

BBC说，要寻找的是那些在过去12个月里的头条新闻人物或影响重大新闻的人，一些非新闻人物也列入初步名单，包括那些有鼓舞人心的故事、取得重大成就或以其他方式影响社会的女性。

再根据今年的主题——领导变革的女性——对这些候选人进行评估，并衡量地区代表性和公正性，最后选出了包括上述上榜者在内的一百名最具影响力女性。