中日争磁悬浮列车市场 十余年后分高下

中国和日本目前正在争夺磁悬浮列车市场的主导地位，两国正竞相建造一款新型的超快悬浮列车，试图证明自己对一种具有巨大出口潜力的技术掌握，成品或将等到2030年后才能问世。

据彭博社报道，一款是日本东海旅客铁道株式会社斥资9万亿日元（1153亿新元）打造的磁悬浮列车，该列车计划往返于东京和大阪，预计不晚于2037年通车；另一款是中国耗资1000亿元人民币（200亿新元）往返上海和宁波的磁悬浮列车项目，经过几次出师不利后，现在预计将在2035年左右完工。

据悉，日本新型磁悬浮列车的造价较高，主要是因为需要在山峦重叠的乡间地区进行大量隧道挖掘作业。

磁悬浮列车使用强大的磁铁，在没有摩擦的情况下以超快的速度沿着带电轨道前行。少数短距离和实验性磁悬浮列车已经投入运营，但是亚洲的两个最大经济体正在争相开发世界上第一条长途城际线路。

铁路专家说，如果日本和中国能够在预定日期之前成功推出其长途项目，那么当他们希望出口这一下一代技术时，这应该会助他们一臂之力。这攸关在据估计2万亿美元的全球铁路基础设施项目市场上的份额。

研究并曾撰写有关日本新干线书籍的卡迪夫大学教授Christopher Hood指出：“磁悬浮技术具有巨大的出口潜力，中国和日本的国内项目就像橱窗一样，展示该技术如何可以在国外成功实施，”