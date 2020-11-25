林郑施政报告 称在政治上要“正本清源”

香港特首林郑月娥在延期月余后今天（11月25日）发表《施政报告》，指《香港国安法》为恢复香港稳定带来显著效果，并称在政治上要“正本清源”。

综合《星岛日报》、香港01及电台网站等报道，林郑月娥今天上午11时发表《施政报告》，强调务求在政治体制上“正本清源”、在经济发展上着力巩固和提升香港优势，多元并进，及在民生建设上继往开来，力求解决眼前和长远的社会问题。

林郑在报告中提到过去四个多月，《香港国安法》为恢复香港稳定带来显著效果，例如鼓吹“港独”及与外部势力勾结的情况已逐步减退；“部分头面人物”明显收敛；激进的组织停止运作或解散；涉嫌违法人士畏罪潜逃；而街头暴力行为也大幅减少。

林郑认为，经历了一年的社会动荡和人身安全受到威胁，香港市民终于可以重新依法享有其基本权利和自由。她也重申《国安法》不会影响市民继续依法享有言论、新闻、集会、示威、游行等自由。

她还指出，为落实《基本法》、《香港国安法》的规定及全国人大常委会就《基本法》第104条的解释和有关立法会议员资格问题的决定，并参照相关的本地法庭判决。

她指出，港府将在今年内提交草案，修订《宣誓及声明条例》和《立法会条例》等本地法例，以完善宣誓安排及处理宣誓就职后因从事违反誓言的行为而须承担的法律后果和相关的法定程序。

林郑强调，过去一年多，香港经历了回归以来最严峻的政治挑战，当前其中一项急切要做的事是对特区的宪制秩序和政治体制正本清源，拨乱反正。

她表明，要做到全面保障国家安全，特区政府有必要加强宣传和教育。当局正按《香港国安法》制定有关计划，也会用好每年的“宪法日”和“国家安全教育日”，进行更具规模的公众教育工作。

对于在“修例风波”中被检控的2300多人，林郑表示大部分案件的司法程序正在进行。对于18岁以下有悔意而非涉及严重罪行的被捕人士，警方愿意视乎情况考虑采取让其可改过自新的措施，但前提是该未成年人士需承认他犯错的行为。

另一方面，林郑也介绍了自己本月初北上，向中央政府争取到的支持香港发展的成果。

她指出，中央将支持香港深化与深圳合作，优化落马洲╱皇岗口岸，在位处深圳的新皇岗口岸采用“一地两检”，以释放香港口岸区超过20公顷土地作其他用途，并于稍后进一步共同探讨罗湖口岸的优化。

在防疫措施方面，中央支持并要求港府采取一切“外防输入、内防反弹”的必要措施，在香港疫情可控的情况下，通过“健康码”互认，逐步有序恢复粤港人员往来，并支持香港确保疫苗供应，在有需要时，预留一定数量的内地研发或生产的疫苗供香港市民使用。

此外，深港两地也会建设国际科技创新中心。中国中央政府将支持香港与深圳共同建设深港科技创新合作区的深圳园区和位于落马洲河套的香港园区，实践“一国两制”下，位处“一河两岸”的“一区两园”模式。

林郑说，这些强而有力的政策支持，将有利于香港提出和落实在各范畴的具体措施，特区政府会与中央有关部委和广东省政府加强沟通衔接，成立专责小组，推进各项工作。

她表示，“归根到底，要全面准确贯彻‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治的方针。”



团体请愿就《施政报告》表达不同诉求

由于此前香港立法会泛民派议员已经总辞，因此林郑月娥今天上午进入会议厅时并未遇到任何阻拦，但有不同团体趁此机会到政府总部外请愿。

社民连四名成员到政府总部门外要求设立失业援助金，批评政府利用“限聚令”打压港人表达意见的权利，并要求政府撤回“明日大屿”计划、放弃境外投票计划等。

工联会及属下工会也到场轮流请愿，要求政府即时推出失业援助金，履行取消强积金对冲的承诺，以及为低薪人士代供强积金，和尽快统一法定假期及公众假期的日数。