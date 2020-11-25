“自来水可燃”已两年未解决 当地供水站：这不是我考虑的

辽宁盘锦大洼区一段“自来水可燃”的视频引发社会关注。据了解，这种情况在当地至少存在了两年，而负责供应当地水源的自来水服务站站长在受询则称，水源有什么问题不是他考虑的。

根据央视新闻微信公众号消息，上传“自来水可燃”视频的这名女士去年夏天就寻求自来水公司查看，但对方现场勘查后并没有给出解释，也没有解决问题。

而该村数十户村民家中的自来水都出现过伴有气体流出的现象。这种现象至少已存在了两年时间。

村民们反映自来水能被点燃，很可能是水中含有某种可燃气体。不过，两年多来当地村民多次向有关部门反映情况，但相关部门始终没给村民一个明确的答复。

负责供应当地水源的赵圈河镇自来水服务站站长郑永超受询时承认，当地很久以前就发现了村民家中自来水有可燃气体的现象，但一直没有查出原因。

当被问到“考没考虑到水源会有什么原因”，郑永超直接回应说：“这个不是我考虑的”。

郑永超表示，水泵在抽水过程中，他们已经发现水中含有大量气体。在根本不知道这些气体究竟会对人体能够产生什么影响的情况下，没做任何处理就将水直接送往了村民家中。

对于赵圈河镇自来水服务站里的化验室功能，郑永超却说这是用于肉眼观测，水里有什么化验不了，需送去区里化验。

“自来水被点燃”的视频发出后，当地政府连夜发布公告，宣布成立联合调查组，对水中的气体进行详细化验，最后发现当地自来水源来自于深层地下水，因少量天然气串入水层，在采水过程中将天然气带到地面，由于近期该区域自来水站的蓄水装置正在进行扩容改造，临时采取地下水直供方式，导致少量天然气进入自来水管网，造成可燃现象。

目前，盘锦市大洼区水利、卫健、应急等部门牵头对全区自来水源进行全面排查，尚未发现其他区域存在此类问题。

此外，大洼区将对造成相关问题的有关部门及人员启动问责程序。