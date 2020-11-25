曾会晤准国务卿布林肯 朱立伦明年拟赴美叙旧

美国大选情势日趋明朗，不只特朗普已启动交接程序，拜登也提名布林肯（Antony Blinken）出任国务卿，为此绿营早已通过驻美代表萧美琴跟布林肯连线通话。

蓝营方面，前主席朱立伦也跟布林肯有过交流，甚至布林肯还帮朱立伦取了“Big Eric”的绰号。近朱人士亦证实，明年拟启动赴美行程，要与布林肯叙旧。

自两蒋以降，台湾一直是走“亲美路线”，而这次美国总统大选，蓝绿竞争亦一路打到对美外交的战场上，尤其民进党先前显然跟特朗普阵营非常热络，蓝营遂见机指控对方“押宝”，并在拜登领先之后，数度嘲讽绿营“押错宝”。

美国大选后，蓝营的开局情势大好，不只精准预测拜登胜选，还趁势猛攻绿营。只不过，绿营挟着执政优势，很快就由驻美代表萧美琴与布林肯直接通话，而且布林肯随后还被拜登提名出任国务卿，绿营可说是已经“弯道超车”；反观蓝营却苦于尚未成立驻华府代表处，只好眼巴巴看着自己又要被美国冷落。

据台湾“信传媒”报道，以江启臣为首的国民党中央，近期忙着痛批“美国毒猪”而无暇他顾，让党内亲美人士焦急万分，转而想到前主席朱立伦。

党内亲美人士透露，布林肯当时亲昵地称朱立伦为“Big Eric”，而同行参加高层会谈的淡大外交学程讲师黄裕钧则被称为“Young Eric”。

当时的高层会议在场人士亦指出，布林肯对台友善、待人亲切。如今，布林肯已然是“准国务卿”，通过朱立伦跟布林肯的关系，党内传出冀望帮忙开拓对美关系的呼声，亦落实朱立伦之前所提“撕去卖台标签”以及“重返蒋经国亲美反共路线”的倡议。

对于党内呼声，近朱人士低调证实朱立伦的确与布林肯曾经会晤过，并有规划明年访美叙旧；不过受到疫情的影响，仍须视疫情状况进行安排。

据了解，由于朱立伦不是党主席，明年访美行程恐须自行安排；除非有江启臣的首肯，党中央相关部门如国际部、海工会才会提供协助。国民党国际部人士也称，乐见朱立伦与布林肯开展友好关系，这对国民党不是坏事。