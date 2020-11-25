消息人士：皇岗口岸一地两检工程设计内地负责

香港特首林郑月娥今天上午在新一份《施政报告》中提及，早前访京后落实七项新成果，当中包括在皇岗重建口岸实施“一地两检”。

《信报》引述港府消息人士透露，皇岗新口岸“一地两检”模式，将参考深圳湾口岸做法，由于大楼原址重建位置属于内地范围，因此建筑工程成本及设计等均主要由内地负责，然而会否摊分或咨询相关意见，则仍须继续商讨。

虽然皇岗“一地两检”程序并不涉及香港地域，但据悉港府仍须向全国人大申请，修订部分专属口岸法例，以符合皇岗“一地两检”新安排，各口岸条文不可共用，而暂时方案尚未有落实时间表。