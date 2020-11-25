王毅：中日应根据共识妥处各种问题

正在日本访问的中国外长王毅今天（25日）与日本内阁官房长官加藤胜信举行会谈，王毅表示，中日两国之间虽然存在各种问题，但应根据共识妥善处理，可以在更广泛领域合作。

据中国外交部网站消息，王毅在会谈中说，近年来中日关系重回正轨，来之不易，双方应共同珍惜目前的良好局面。双方要持续加强沟通协调，克服困难，排除干扰，确保两国关系始终沿着正确轨道健康发展。

他指出，双方要进一步推动两国务实合作，加强民间交往，推进奥运合作，增进相互理解和友好感情。

加藤胜信则表示，菅义伟新政府高度重视日中关系，认为日中两国作为负责任大国应当建立稳定的双边关系。

他还提及日方希望与中方开展更多领域合作，积极扩大人员交流，共同办好双方的奥运盛事。日方愿同中方一道，妥善处理两国间存在的分歧和问题，推动日中关系健康发展。



另据日本共同社报道，王毅在会谈后向媒体表示，两国之间虽然存在各种问题，但应该根据迄今的共识妥善处理，可以在更广泛领域开展合作。

王毅昨天与日本外相茂木敏充举行了会谈，就11月内恢复因冠病疫情对策设限的日中商务相关人士往来达成了一致，还商定在明年举行部长级的“日中经济高层对话”。

王毅今天傍晚还将与日本首相菅义伟举行会谈。