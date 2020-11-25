蔡英文否认撤苏贞昌：努力有目共睹

台湾总统蔡英文今天在民进党中常会上回应媒体提问时说，目前没有内阁改组计划，并对苏贞昌带领的内阁团队表示感谢，否定了外界传言苏贞昌将在明年农历新年前撤下的传闻。

根据联合新闻网报道，蔡英文说，很感谢苏贞昌带领的内阁团队，守住非洲猪瘟，守住疫情，让台湾经济稳定成长，维持四小龙第一。

蔡英文说，台湾现在有正常生活，可以看职棒、演唱会还有举办金马奖，苏内阁的努力有目共睹，这一年多来成绩也是全体台湾人支持的结果。她还引述苏贞昌的话说，行政团队不可以因此自满，有错就认、有错就改，希望内阁团队继续努力。

针对大陆最近点名苏贞昌是头号台独分子的问题，蔡英文说，中国大陆方面的说法，对于两岸关系没有好处，苏贞昌作为行政院长，说应该说的话，如果大陆方面刻意做负面解读，对两岸关系是不好的。

蔡英文还提到开放美猪牛政策，她表示，台湾是一个自由市场，美猪牛开放是让市场多一主持中常会个选择，不是一定要食用，她保证，会在确保健康原则下，参考邻近国家作法，行政院在这段期间，一定会参考各方意见，做最严谨的处理。

蔡英文坦言，知道社会有不同意见，但这是任何政党执政都要面对的问题。她感谢苏贞昌及内阁团队在这段期间使命必达，并说“未来挑战还是很多，请大家为他们加油打气”。

蔡英文还说，上周台美举行“经济繁荣伙伴对话”，签署延长五年的MOU（合作谅解备忘录），证明台美在经济议题合作深化，不会因为美国选举结果有所改变。

