香港跳舞群组跳出防疫漏洞 女大男小成谈资

香港跳舞群组“跳出”第四波疫情，上百人染疫成为当地最大的冠病感染群后，马上被媒体关注。

该群组除了有富婆名媛们陆续被指染疫，还被爆当中的男女患者年龄差距非常大，引起各种遐想，也成为香港社会一大谈资。

网媒“香港01”周日（22日）报道，在跳舞群组里，十名女患者的平均年龄是64.3岁，其中最年长患者为76岁，最年轻的是56岁，她们大多居住在当地豪宅。

反观，16名男患者平均年龄是40.8岁，当中最年轻的仅为24岁。他们大多是舞蹈老师，且不少居住在舞蹈中心附近的普通住宅。

对此，有舆论质疑该跳舞群组是否涉及不正当关系，因成员大多都是“女大男小”，且背景身份都不一样。“一群年长富太们，和一群年轻男舞蹈师，想想都觉得有蹊跷”、“现在都是流行大龄姐姐吃嫩弟，见怪不怪了”。

港媒报道，在跳舞群组里，女患者的平均年龄偏年长，她们大多居住在当地豪宅。（互联网）

舞蹈运动员：非不正经 是“以舞养舞”

对于坊间质疑男女关系不正当，香港体育舞蹈总会运动员委员会召集人吴森隽受访时，直呼是“天大的冤情”。

他前天在电台节目上解释，年龄差距大并不会构成不正经关系，强调部分女学生年龄大，是因为她们刚好是可负担学跳舞的年龄层，同时不少年轻的舞蹈男老师是现役选手，他们是在“以舞养舞”去比赛的年龄。

他说，经此一疫，香港舞蹈业界名声已大受损伤，并再度强调期望大众理解，跳舞并非“不正经活动”。

不过，一名自称为跳舞群组的男舞蹈老师在社交媒体爆料称，指富婆们经常会对男舞蹈老师“毛手毛脚”。

这位舞蹈老师没有说明自己属于哪一个跳舞群组。他称，虽然富婆们一般上会给男舞蹈老师很多小费，但他们“不多不少都会被吃豆腐”，例如被她们触摸胸部等。据了解，香港舞蹈业界都称这些教导富婆们跳舞的男舞蹈老师为“喂雀”。

过去几天，由跳舞群组传播并确诊的病例已超过上百例，传播速度相当快，而香港卫生署在追查源头后，已列出14个传播病毒的场所，并要求去过这些地点的人到指定中心检测病毒。

不过，当局至今没有强行关闭所有跳舞场所。

过去几天，由跳舞群组传播并确诊的病例已超过上百例。一名“全副武装”的医护人员，在油麻地社区检测中心外，手持一个印有“跳舞群组”的看板。（彭博社）

香港富婆名媛纷纷澄清

据多家港媒报道，最先曝光染疫的名媛，是75岁的香港商界名人吴汪静宜。她曾到一家跳舞场所跳舞，当中涉及一对一教舞。

丽新发展主席林建岳的前妻谢玲玲，前天也发声明证实确诊，但否认自己是跳舞群组的一员，仅表示曾接触涉及该群组的朋友。

报道称，谢玲玲曾于病毒潜伏期间参与麻将局，导致同桌牌友，包括远东发展主席兼行政总裁邱达昌的太太邱吴惠平、 香港合和实业创办人胡应湘太太胡郭秀萍，以及高盛（亚洲）私人财富管理业务董事总经理顾浩明都一起染疫。

邱达昌回复传媒查询时证实，其妻子邱吴惠平染疫；高盛则证实有一名员工确诊 ，但未有进一步披露详情；胡郭秀萍则发声明澄清：“已很久没有与所报道的确诊人士接触”，并强调没参与任何跳舞活动。

