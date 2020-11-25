瑞银预计中国明年GDP增速反弹至8.2%

瑞银集团认为，随着中国国内消费从今年疫情引发的下滑中反弹以及出口的持续增长，中国经济明年将增长8.2%，使得政府可以重新致力于削减风险较高的债务。

综合彭博社和中证网报道，瑞银首席中国经济学家汪涛等人今天在报告中表示，在餐饮和旅行等消费服务行业的拉动下，明年消费预计将增长10%。他们还表示，随着冠病疫苗的分发以及全球经济活动的复苏，出口预计将增长11%-12%。

由于强劲的出口和持续的资本流入，人民币兑美元汇率将保持相对强势，到明年底将升至1美元兑6.4元人民币左右。

居民消费价格明年涨幅平均约为2.1%，工业生产者出厂价格将在4月前后由跌转升。

此外，房地产销售明年将下降1%-3%，房地产投资增速将放缓至1%-3%。

中国的广义财政赤字在今年增长约5%之后，将在明年下降约3.5个百分点。

瑞银认为，中国增速加快可能意味着北京的决策者将重新努力稳定世界第二大经济体的总体债务水平，在企业面临更大融资要的情况下增加短期波动风险。

中国今年信用债违约规模已经超过1000亿元人民币（200亿新元），最近一系列国有企业的意外违约更是加大了债券市场面临的压力。

瑞银表示，预期中企业融资环境的收紧和政府赤字的下降，将意味着债务与国内生产总值的比率在今年上升25个百分点后，在明年将下降2个百分点。

不过，这些经济学家们认为，“存在退出政策不顺和信用事件的风险”，并指出违约和不良贷款有可能上升。

中国国务院总理李克强昨天表示，明年中国的经济运行将恢复到“合理区间”，不过他没有提出预测。经合组织秘书长古里亚在同一个记者会上说，中国经济2021年可能增长8%左右。这与彭博调查经济学家所得预估中值8.1%相去不远。

