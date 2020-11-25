称三天可沉中国舰队的弗卢努瓦或任美防长

随着美国当选总统拜登入驻白宫的日子靠近，其政治团队的雏形轮廓日渐分明。有消息称，拜登可能选择前美国国防部副部长弗卢努瓦出任新一任防长。弗卢努瓦对华态度近年转硬，今年6月曾扬言美国能在三天内摧毁中国在南中国海的所有舰队。

综合美国全国广播公司网、美国防务新闻网、环球网等媒体报道，三位知情人士说，拜登准备最早于当地时间周二（24日）宣布提名弗卢努瓦担任国防部长。

此前就有美媒分析，拜登政府的国防部长人选包括伊利诺伊州参议员达克沃斯及在奥巴马政府担任国防部副部长的弗卢努瓦。两人无论谁接任，美国都将出现首位女性国防部长。

美国防务新闻网站也曾报道，60岁的弗卢努瓦会延续特朗普时代的对华态度，也就是将中国视为“美国头号竞争对手”，希望美国联合地区盟友对华施压。

弗卢努瓦认为，美军有能力在72小时内击沉中国在南中国海的所有战舰。图为中国航空母舰辽宁号。（路透社）

在军事政策上，弗卢努瓦希望对华采取核威慑，但这一计划“受限于核武力现代化的成本”。在常规武力政策方面，弗卢努瓦6月曾在美国《外交》杂志上撰文称：美军对华常规威慑建立在“72个小时内完全摧毁350艘战舰”能力上。

她在题为《如何避免亚洲爆发战争》的文章中称：“如果美国军方有能力在72小时内击沉中国在南中国海所有的军舰、潜艇和商船，中国（大陆）在封锁或‘入侵’台湾之前可能会三思；他们将不得不考虑是否值得将他们的整个舰队置于危险之中。”弗卢努瓦

弗卢努瓦今年6月在《外交》杂志上撰写题为《如何避免亚洲爆发战争》的文章。（互联网截图）

她认为，美国在太平洋地区的威慑力有所下降，并呼吁美国国防部加强对中国的威慑力，在武器采购和运作概念上要有所变化，包括在网络系统和无人操作系统等方面加大投资。

弗卢努瓦当年在奥巴马政府任职时，曾以冷静谨慎、务实沉稳著称，曾明确驳斥过“美中冲突不可避免”这一错误说法，也曾批评过特朗普政府的对华政策目光短浅。按理说，弗卢努瓦对中国的态度应该是比较理智和客观的，但从今年开始，弗卢努瓦的一些采访和撰稿却又显示，她是一个不折不扣的强硬“对华鹰派”。

弗卢努瓦毕业于哈佛大学，是美国保守派智库“新美国安全中心“（CNAS）的创始人之一，兼执行主任，该智库得到了美国国防承包商的大力资助。

弗卢努瓦上世纪90年代曾担任过克林顿政府的国防部长助理。2009年2月至2012年，弗卢努瓦担任美国国防部副部长，并曾领衔奥巴马的2008年国防部过渡团队。

2012年，事业如日中天的弗卢努瓦由于家庭原因辞去了国防部副部长一职，成为“新美国国家安全中心”的主管。但即使弗卢努瓦选择淡出政界，她还是美国政坛的风云人物，曾两次推辞过担任美国防部长的机会。

在奥巴马政府担任国防部副部长期间，弗卢努瓦是五角大楼的“三号人物”，在制定阿富汗和伊拉克战略方面中发挥了重要作用。报道指出，对弗卢努瓦而言，国防部要扮演的角色如今远超传统的军事范畴。她在最近一次采访时说：“我确实认为，疫情的经验将拓宽国家安全这一概念所囊括的内涵。”