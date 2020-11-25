美环保署长取消访台 蔡英文：感到可惜

美国环保署长惠勒突宣布取消12月访台行程，台湾总统蔡英文回应称感到可惜，但强调台美之间各项议题合作、各项交流推动，双方都会持续努力。

据《镜周刊》报道，蔡英文今天（25日）到民进党中央党部主持中常会前，特别针对台美关系等时事议题发表谈话。面对媒体询问美国环保署长惠勒取消12月访台行程一事，蔡英文回应：“美国环保署长最后没办法成行，我们尊重也感到可惜，但台美之间各项议题合作、各项交流推动，双方都会持续努力。”

另外，外传本月22日访台的美国官员是美军印太司令部少将情报处长史达曼，蔡英文对此也首度公开回应说：“这两天来台访问的美国官员，这项行程并没有公开，基于台美互信，我们也不便透露或评论任何内容。”

蔡英文发表谈话时提及，她上周中常会就说过，无论美国大选结果如何，执政团队一定会做万全准备，沉着应对，相信过去四年多的台美关系进展，以及美国政府对台湾支持、高阶官员访问，都有目共睹，“双方伙伴关系是真朋友、真进展。”

对进一步开放美牛、美猪一事，蔡英文也强调，这是展现台湾有决心解决困难的贸易问题，也得到美国副总统在内的许多官员、跨党派国会议员、企业界的肯定，也让台美BTA（双边贸易协定）推动有前所未有的助力。

由于22日民间团体及国民党举办“秋斗”动员万人上街反莱猪，蔡英文特地回应指自己知道有一些不同意见，认为“这是任何政党执政都必须面临的问题。”

她说，台湾要有更宽广的国际经贸空间是全民共识，争取民主、争取更多国际支持，也是绝大多数台湾人都会选择的路径，要争取国际支持，就必须采取积极态度来解决和其他国家的贸易问题，这是历任政府都不能回避的课题。

她强调，台湾是自由市场，美猪、美牛的开放是让市场多一个选择，并不是要求台湾人一定要食用。她也保证，一定会在确保台湾人健康的前提下，参考邻近发展程度相当、饮食习惯相近的国家作法，行政院也会参考各界意见做最严谨的处理。

台湾民意基金会最近一次民调显示，超过66%民众反对美猪、美牛进口。对此，蔡英文说，若做单一议题调查，确实会有现在的民调结果，但称“不要忘了我们第一波美牛开放是在八年前，如果八年前作民调，也会是这样的状况。”她也重申，这不是单一支不支持美牛、美猪进口的问题，还牵涉到整体利益问题。

另外，对赴美查厂议题，蔡英文也表态说，她注意到行政院长苏贞昌和卫福部长陈时中都有些说法，相关说法并不尽然是相互矛盾或冲突，而近来很多各方提的意见，今天早上她已跟苏贞昌院长交换意见，苏院长表示他很仔细聆听各方意见，也会好好思考。蔡说，明天行政院会会对相关议题进行讨论并做出决策后，会向社会大众说明。

针对国民党主席江启臣针对莱猪进口邀蔡总统辩论一事，蔡英文也首度回应称自己没有在逃避，而是现在的情况和当初她邀前总统马英九辩论ECFA不一样，因为江启臣自己是立委，“我具体的建议是说，江主席要先尽他做一个立委的责任，到立法院去，做他想要做的质询、厘清政策方向、事实，这样子才能够有好的政策上的讨论。”

蔡英文也抨击，国民党在这段时间不断流传很多不实的、似是而非的说法，即便行政部门一再厘清，都没办法消除这些不实资讯，政策讨论如果事实资讯不完整或错误，就没有好的基础。

另外，蔡英文也提及，上周台美双方召开台美经济繁荣伙伴对话，签署为期五年、可再延长五年的MOU（意向书），并在七项议题成立对话小组，代表台美经济对话不会因为美国总统选举有所变化。

而且美国总统当选人拜登宣布新人事，准国务卿布林肯、准国安顾问苏利文过去都和台湾有面对面的互动经验，且布林肯最近也公开表示，与台湾建立更强健的经济关系，有助于美台共享的民主价值以及双方对区域和平稳定的共同承诺，这些都证明台美双方联系管道畅通。