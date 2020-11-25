傅莹投书纽时：中美可建合作竞争关系

前中国外交部副部长傅莹昨天投书《纽约时报》，称过去四年中美关系受到严重损害，双方都表达了许多不满和关切，“现在需要的是坦诚交谈，以更好地了解彼此意图和培育信任”，并认为中美构建“合作竞争”关系是可能的。

拜登当选美国总统至今，中国官方除外交部发言人致贺外，仅有部分学者及媒体发表非正式的看法及评论。而现任北京清华大学战略与安全研究中心主任的傅莹，则具有官方身份。这一投书，颇有代表官方向拜登喊话的意味。

傅莹在这篇题为《中美构建合作─竞争关系是可能的》的文章首先指出，过去四年中美关系受到严重损害，双方都表达了许多不满和关切；美国认定中国要争夺世界霸权，中国人则看到的是美国处处阻挡中国前进和人民追求美好生活的进程。

文章写道：“似乎双方都确认对方是错误的一方，一方提出的倡议总会被视为对己方利益的损害。”

傅莹表示，中美关系日后重新“激活”时，重要的是“准确判断对方的意图”。她强调，中国无意取代美国在世界上的主导地位，也无需担心美国改变中国的制度。否则，中美这样两个强大的国家若因误判滑向冲突，那将是“历史性悲剧”。

傅莹接着指出，中美两国政府各自都有重要的国内议程待关注，即使竞争不可避免，也需要合作管控好。两国是有可能透过解决彼此关切，发展某种“竞合”（合作与竞争）关系的。例如在经济和技术领域，规则和法律须得到遵守。

傅莹也提到，北京重要的是倾听和解决在华美企提出的合理关切，比如更好地保护知识产权、网络安全和隐私；华盛顿则应为在美经营的中国企业提供公平的环境，且鼓励美国企业与华为等企业开展合作和竞争。

傅莹主张，如果中美双方能进行平等和坦诚的谈判，应能为长久互利交往奠定坚实基础。“现在需要的是坦诚交谈，以更好地了解彼此意图和培育信任。”

不过傅莹强调，为了避免误解和意想不到的冲突，两国军方可以在战略层面开展对话，以建立有效管理潜在危机的机制，找到和平共处的路径。

在未来中美合作空间上，傅莹指出，中美合作的空间和需求很大，最紧迫的是抗击冠病疫情的合作。如果两国能够携手提高全球疫苗的可获得性和可负担性，整个世界都会因此而获益。

此外，气候变化是另外一个迫切需要关注的领域，世界期待中美发挥引领作用。至于其他全球议题，诸如经济稳定、数字安全、人工智慧治理等，也都需要团结协作来应对。

傅莹在文中最后强调，中美如能携手与其他国家同心协力应对这些挑战，多边主义将继续为人类进步带来希望。



