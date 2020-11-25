欧洲民调显示对华看法普遍消极：瑞典比例最高 英国恶化最严重

捷克帕拉茨基大学（Palacký University Olomouc）前两月在欧洲13个国家中大规模的开展了关于中国的民意调查，报告显示，受访国家民众对中国的看法多为消极，有10个国家民众对中国的消极看法明显较积极看法多，其中瑞典占比最高。

根据香港01新闻报道，在这份名为《冠病时代的欧洲舆情：欧洲大陆的差异与共识》的调查报告中，共有包括捷克、法国、德国、匈牙利、意大利、拉脱维亚、波兰、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典和英国13个国家的民众受访。

调查中，瑞典有60％的受访者对中国持非常消极或消极看法，比例最高，仅12％的人对中国抱有积极的看法。德国、法国、英国和捷克对中国也普遍抱有消极看法。

相反，俄罗斯和塞尔维亚受访者对中国持最积极的看法，近60％的受访者对中国持非常积极或积极看法。而欧盟国家中唯一对中国持积极看法的国家是拉脱维亚，约43％的受访者对中国持积极态度，而28％的受访者对中国持消极态度。维谢格拉德集团四国（波兰，匈牙利，斯洛伐克和捷克）受访者虽普遍带有消极情绪，但处于中间位置。

调查中有关“受访者如何评价自己在过去三年中对中国看法的变化”，英国人对中国看法的恶化最为严重，有逾三分二的受访者表示对中国的看法恶化，对中国的看法明显恶化的国家还有瑞典、法国和德国。

塞尔维亚有近一半的受访者发现他们对中国的看法有所改善。俄罗斯和拉脱维亚也有较多的受访者指他们对中国的看法在改善而非恶化。

报告中显示，中国在欧洲的软实力非常有限，与欧盟、美国和俄罗斯相比，受访者对中国的信任明显较少，中国软实力的局限性再次显现出来。在大多数国家受访者看来，欧盟和美国是迄今为止最值得信任的参与者。只有俄罗斯和塞尔维亚受访者更信任中国，而不是欧盟和美国。

报告还指出，在5G网络建设方面，中国的公司是最不受欢迎的合作伙伴，尤其是在瑞典、捷克、英国、法国和德国。

