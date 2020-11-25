中国外交部“严重关切”印度再禁43款中国APP

中国外交部发言人赵立坚就印度禁用中国43款应用程序一事回应称，中方表示严重关切，并呼吁印方立即纠正这一歧视性的做法，避免给双方合作带来更大的伤害。

根据澎湃新闻报道，赵立坚表示，中方对印方的有关禁用措施表示严重关切。今年6月以来，印方连续四次以所谓维护国家安全为借口，对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施，有关做法明显违背市场原则和世贸组织规则，严重损害中国企业合法权益。中方对此坚决反对。

赵立坚指出，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益，中印经贸合作的本质是互利共赢，印方应立即纠正这一歧视性的做法，避免给双方合作带来更大的伤害。

印度新闻局昨天称，印度电子和信息技术部发布命令禁止43款移动应用程序，被阻止访问的移动应用程序多为中国阿里巴巴公司的应用，包括阿里卖家（AliSuppliers）、千牛工作台（Alibaba Workbench）、全球速卖通（AliExpress）和Alipay Cashier等。

印度称，这些移动应用程序从事“有损于印度主权和完整、印度国防、国家安全和公共秩序的活动”。