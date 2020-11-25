国台办促民进党停止刁难大陆驻台媒体

中国大陆国务院台办发言人朱凤莲今天（25日）指出，民进党应当停止无理刁难大陆在台驻点媒体和记者，尽早恢复大陆在台驻点记者的正常轮换，保障其正当权益。

据中新社报道，台湾陆委会近日称，禁止大陆驻台媒体在台租借使用摄影棚制作谈话性节目，违者将进行惩处。

朱凤莲指出，两岸媒体是增进两岸同胞相互了解的桥梁和纽带，在当前疫情影响下，更需要发挥媒体沟通两岸的作用。“我们一贯支持两岸媒体新闻交流与合作，结合疫情防控常态化的需求，切实保障台湾媒体、记者在大陆采访的权益，提供相应服务和保障。”

朱凤莲表示，民进党找借口、搞“双标”，不断阻挠限制大陆媒体记者在台驻点轮换，多数大陆在台驻点记者现在已经连续工作将近一年时间，对相关记者以及他们的家庭造成严重困扰。这种做法极不负责任，也极不人道。现在民进党还威胁要处理大陆驻点媒体，我们对此强烈谴责。

有台湾记者问，如果明年春节后，出现大陆在台驻点媒体记者过完年返台无法入境的情况，国台办会否对在大陆驻点的台湾媒体作出同样反制？朱凤莲答问时明确表示，我们不会做“拆桥毁路”的事情。

近日，中天新闻台申请换照被台有关部门否决。朱凤莲指出，我们注意到，台湾有关部门审查中天新闻台换照案已经引起台湾社会各界普遍质疑和强烈批评。正如台湾舆论指出的那样，民进党此举是用政治手段来打压异己，相关部门完全是按照剧本演出，完成所谓的“政治任务”。