中超球员顶薪新赛季将减半至税前500万人民币

中国足协与各中超俱乐部代表日前就进一步限薪和限制投入的具体细则制定新的规则，要求中超每家俱乐部2021赛季的总支出额度最高不得超过6亿元（人民币，下同，1.2亿新元）。本土球员的顶薪标准由此前的1000万元（国脚1200万元）减半至税前500万元。

根据澎湃新闻报道，中国足协在苏州举行中超联赛工作会议上就此前外界广泛关注的限制俱乐部投入和球员工资等问题进行探讨。



本次中国足协与各俱乐部讨论的方案基本上和此前外界提前“吹风”内容完全吻合——俱乐部投入方面，要求中超每家俱乐部新赛季的总支出额度最高不得超过6亿元。

新赛季中超俱乐部本土球员的顶薪标准由此前的1000万元（国脚1200万元）减半至税前500万元，各中超俱乐部单季本土球员薪酬总额不得超过7500万元——考虑到通常30人报名名单中有25名本土球员，这就要求本土球员平均年薪不得超过税前300万元。

而中超外籍球员顶薪为税前300万欧元，各中超俱乐部单季外援薪酬总额不得超过1000万欧元，如果单赛季俱乐部注册七个外援，等于说外援平均年薪不足150万欧元。

实际上，早在2018年赛季后的总结会议上，足协就规定中超俱乐部2019年投入不得高于12亿元。

而在去年年底，中国足协也对本土球员和外援薪水进行了限制，规定本土球员最高薪水为税前1000万元（国脚1200万元），外援最高薪水为税后300万欧元。

在处罚方面，俱乐部一旦单季支出总额超标，将面临最多“扣除24个积分”的重罚；球员若未按规定申报收入（收益）情况，将面临被停赛2年的重罚。

由于过去几年的持续烧钱，目前投资人都已经不堪重负，因此降低俱乐部投入和降低球员薪酬这两个主要问题，投资人之间是很容易达成广泛共识的。

但至于未来会如何推进，只能说走一步看一步，并还要谨防阴阳合同以及猫腻。此外，归化球员的薪水待遇是否不同，目前也没有确定意见。

如果一切顺利，所有方案将于12月正式公布。