习近平致电祝贺拜登当选美国总统

中国国家主席习近平今天致电拜登，祝贺他当选美国总统。

据新华社报道，习近平在贺电中指出，推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

同日，中国国家副主席王岐山致电哈里斯，祝贺她当选美国副总统。

拜登是在美国当地时间11月8日（星期天）宣布胜选，虽然特朗普仍未承认败选，但世界多国领导人已纷纷对拜登发出贺电。中国领导人一直没有发出贺电，引起关注。

中国外交部发言人汪文斌11月9日回答相关提问时说：“我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定”。至于何时发贺电的问题，他说，中方将按照国际惯例办理。

11月13日，汪文斌再次就此答问时说，中方一直在关注美国国内和国际社会对这次美国总统选举的反应。“我们尊重美国人民的选择，我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺，同时我们理解美国大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。”这被理解为中国对拜登表示了口头祝贺。

本周一，美国联邦总务署批准启动政权交接程序，特朗普随后宣布接受展开权力交接程序，并称将配合拜登过渡团队。虽然特朗普也宣称，将继续挑战选举结果，但美国媒体普遍解读为特朗普已“接近”认输。